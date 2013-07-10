رئيس برشلونة يختبئ من الصحافيين في مرحاض نسائي

في موقف كوميدي اختبأ رئيس برشلونة الإسباني ساندرو روسيل في مرحاض نسائي؛ ليهرب من أسئلة الصحافيين، وذلك بعد إجراء قرعة الدوري الإسباني للموسم المقبل والتي أجريت أمس الثلاثاء.

وظهر روسيل في الفيديو الذي نشرته قناة صحيفة "سبورت" الإسبانية الموالية للنادي الكتالوني على موقع يوتيوب العالمي مبتسما للصحافيين، قبل أن يهرول بخطوات سريعة باتجاه أحد المراحيض، مشيرا لهم أنه يريد دخول المرحاض, ليكتشف الصحافيون بعد ذلك أنها كانت خدعة منه تجنبا لأي تصريحات، بعد معرفة أن المرحاض الذي دخله رئيس البرسا هو مرحاض نسائي وليس رجالي.

