"صراع" إنجليزي لضم "ميسي" الأوكراني

دخل ناديا مانشستر يوناتيد بطل الدوري الانجليزي ومواطنه أرسنال في صراع لضم لاعب الوسط الأوكراني يفهين كونوبليانكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحافية إنجليزية أن كونوبليانكا المعروف بميسي الأوكراني بات هدفا للناديين اللذين يسعيان بقوة للتعاقد معه، بعد مستوياته الرائعة التي يقدمها مع ناديه دنيبرو الأوكراني ومع منتخب بلاده.

واختير كونوبليانكا – 23 عاما- كواحد من أبرز المواهب الشابة الصاعدة في أوروبا، ما جعل العديد من الأندية الأوروبية تتهافت للتعاقد معه.

وكان نادي دنيبرو الأوكراني قد حدد ثمن كونوبليانكا بـ (13) مليون جنيه استرليني، في ظل وصول عروض كثيرة من الدوري الإنجليزي والألماني لضمه لصفوف بعض أنديتها.

يذكر أن كونوبليانكا تألق بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس أوروبا العام الماضي، كما نجح في تسجيل هدف مميز في شباك منتخب إنجلترا في تصفيات كاس العالم 2014.