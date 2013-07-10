عقد أنشيلوتي يمنعه من التعاقد مع لاعبي فريقه السابق

أكدت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أمس على وجود بند سري في عقد انتقال المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، يمنعه من التعاقد مع أي لاعب من النادي الفرنسي هذا الموسم.

وبذلك تتبخر أحلام مشجعي النادي الملكي في التعاقد مع لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي، والنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش, إذ يسعى النادي الملكي لاستقدام مهاجم من طراز رفيع لتعويض إخفاقات الفرنسي بنزيمة، والأرجنتيني هيغواين الذي من المتوقع خروجه من النادي الملكي، بالاضافة إلى لاعب وسط ذو تقنية عالية أمثال فيراتي لتعويض المردود السيئ للاعب الوسط الإسباني تشابي ألونسو.

وعلى نفس السياق يسعى النادي الباريسي للاحتفاظ بكامل نجومه من أجل مواصلة الانتصارات والحفاظ على لقب الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى مناطحة الفرق الأوروبية الكبرى في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، والذي وصل لمرحلة أكثر تقدما من الموسم المنصرم, إذ وصل الفريق الفرنسي للدور ربع نهائي قبل أن يقصيه فريق برشلونة الإسباني.

