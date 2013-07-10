فيرديناند: رونالدو"استعراضي".. و"مثير للسخرية"

شن مدافع مانشستر يونايتد المخضرم ريو فيرديناند هجوماً ضارياً على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، وهداف "يونايتد" السابق، مؤكداً أنه لاعب "استعراضي" يعتمد على اللعب الفردي، و"مثير للسخرية".

حديث فيرديناند جاء في معرض حثّه زميله المهاجم الدولي الإنجليزي واين روني بالبقاء في صفوف مانشستر، وعدم الرحيل كما فعل رونالدو، قائلاً إن الأخير لم يكن موفقاً بقرار المغادرة نحو ريال مدريد عام 2009.

وأضاف القائد السابق للمنتخب الإنجليزي إن رونالدو كان لاعباً استعراضياً ومثيراً للسخرية، ويلعب بشكل فردي، ورغم ذلك حقق العديد من البطولات حينما كان في صفوف مانشستر يونايتد، "لذلك ينبغي على روني البقاء وعدم التفكير بالرحيل إلى أي نادٍ آخر".

وأشار فيرديناند إلى أنه ومنذ رحيل رونالدو عن مانشستر نجح الفريق في حصد العديد من الألقاب والبطولات بشكل أكبر من تلك التي تحققت خلال وجود النجم البرتغالي في صفوف الفريق.

ودافع رونالدو عن ألوان مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل لريال مدريد، وخلال فترة وجوده تحت قيادة السير أليكس فيرغسون حقق مع الفريق لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مرة واحدة.

