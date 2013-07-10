"أوزيل" و"بنزيمة" يُهنئان المسلمين بحلول شهر رمضان

حرص لاعبا فريق "ريال مدريد" الإسباني، الألماني مسعود أوزيل، وزميله بالفريق الفرنسي كريم بنزيمة، على تهنئة جميع مسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء ذلك خلال رسالة نصية نشروها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر".



ووجّه مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، برقية تهنئة للعالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".



وينحدر بنزيمة- من مواليد 19 ديسمبر عام 1987بمدينة ليون- إلى جذور جزائرية إسلامية حيث إن والده من إحدى قرى بجاية في منطقة القبائل الأمازيغية وأمه من مدينة وهران.



من جانب آخر، تمنى صانع ألعاب فريق ريال مدريد، الألماني مسعود أوزيل، للأمة الإسلامية موفور الصحة والسعادة خلال أيام شهر رمضان، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على عائلات المسلمين بكل خيرٍ وسعادةٍ.



ويُعتبر "أوزيل" أفضل صانع ألعاب في الدوري الإسباني الموسم الماضي مثالاً للاعب الخلوق الذي يحتذى به بين عشاق النادي الملكي المسلمين، إذ اعتاد اللاعب الألماني من أصول كردية على قراءة الفاتحة قبل كل مباراة كما سبق وأن التقطت عدسات الكاميرات صوراً له وهو يردد الآذان أثناء إحدى مباريات الفريق الودية في الكويت.



وتسابق عدد كبير من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم, على إرسال برقيات تهنئة للمسلمين بمناسبة حلول الشهر الفضيل، كان من بين تلك الأسماء الألماني لوكاس بودولسكي، وصانع ألعاب مانشستر سيتى الإنجليزي الفرنسى سمير نصرى، فضلاً عن الغانى كيفين بواتينغ، والمالي فريديريك عمر كانوتي، والسنغالي ديمبا با، والسويسري تشيردان تشاكيري.



