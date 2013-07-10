"حيوان" يقتحم ملعباً.. ويتسبب في إيقاف المباراة

تفاعلت الجماهير الغفيرة الحاضرة في مدرجات ملعب "رد بول أرينا" بمدينة هاريسون الأميركية مع اقتحام حيوان "السنجاب" لساحة الملعب خلال مباراة منتخب هندوراس أمام هايتي ضمن بطولة الكأس الذهبية الخاصة بدول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وفاجأ "السنجاب" الجميع باقتحام أرض الملعب في الدقيقة (73) وبدأ يخطو بسرعة قبل أن يتوقف على جانب الملعب ثم أخد طريقه إلى الخارج، وسط تفاعل الجماهير وضحكهم، فيما اضطر لاعبو الفريقين لإيقاف المباراة بشكل مؤقت إلى حين مغادرة هذا الحيوان.

وانتهى اللقاء بفوز هندوراس بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية التي تصدرها المنتخب الفائز، فيما تصدر منتخبا بنما وأميركا المجموعتين الأولى والثالثة.

