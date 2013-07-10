"ريال مدريد".. يفشل في خطف لاعب "برشلوني"

أحبط صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي تياغو ألكانتارا، محاولات رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي أبدى رغبته منذ بداية موسم الانتقالات الصيفية في خطف اللاعب من ناديه الكتالوني، للاستفادة من خدماته خلال الموسم المقبل.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد أعلن اللاعب الشاب عن رفضه القاطع لفكرة الانتقال إلى صفوف نادي العاصمة الإسبانية، مؤكداً استحالة انتقاله من النادي الذي نشأ وترعرع فيه إلى صفوف غريمه الأزلي "ريال مدريد".



وبعثت الصحيفة الكتالونية برسالة اطمئنان إلى جمهور "البلاوغرانا" مفادها أنّ الغريم لن يتعاقد مع اللاعب صاحب الأصول البرازيلية، وذلك حفاظاً منه على مكانته في قلوب عشاق الفريق.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ "ألكانتارا" قد اتخذ قراراً بالرحيل، رغبة منه في الحصول على الفرصة في نادٍ آخرٍ، في ظل عدم الاعتماد عليّه من جانب المدير الفني للفريق الكتالوني تيتو فيلانوفا.



وأكدت "سبورت" بأن اللاعب الشاب قد بدّد أحلام رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، الذي أعرب عن أمله في ضم اللاعب الذي قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب الرابع من بطولة الأمم الأوروبية للشباب تحت سن 21 عاماً، وذلك لكي يُشكل ثنائي رهيب مع زميله في منتخب الشباب المنضم حديثاً إلى صفوف "اللوس بلانكوس" فرانسيسكو رومان ألكارون "إيسكو".



ووفقاً لما جاء في الصحيفة، فإن اللاعب الشاب يُفاضل بالوقت الحالي بين عرضين تلقاهما من ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.



ويسعى المدرب الجديد للفريق الإنجليزي، الاسكتلندي ديفيد مويز، الذي خلف مواطنه السير أليكس فيرغوسون نهاية الموسم الماضي، من خلال التعاقد مع "تياغو" إلى تعزيز وسط الفريق بعد أن أعلن متوسط ميدان النادي،بول سكولز، اعتزاله كرة القدم نهائياً.



في حين، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، يتطلع لاستغلال علاقة "تياغو" الجيدة بمدرب الفريق "البافاري" الجديد، والمدير الفني السابق للفريق الكتالوني، بيب غوارديولا، من أجل اقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف فريقه الجديد "بايرن ميونخ".



يُذكر أنّ النادي الذي سيظفر بخدمات اللاعب، سيستفيد من انخفاض القيمة الحالية لشرطه الجزائي، والتي تبلغ 18 مليون يورو، قبل أن ترتفع هذه القيمة إلى مبلغ 90 مليون يورو بعد تاريخ 31 يوليو المقبل، حسب بنود العقد المبرم بين اللاعب والنادي.