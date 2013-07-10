"غوارديولا".. "يضرب" مهاجم بايرن ميونيخ المشاغب "روبن"

واصلت وسائل الإعلام الألمانية رصد كواليس تدريبات بايرن ميونيخ صاحب الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني بيب غوارديولا، الذي كان بطل مقطع فيديو جديد بصحبة المهاجم الدولي الهولندي آريين روبن.

وظهر الثنائي غوارديولا وربن منسجمين تماماً خلال التدريبات، قبل أن "يركل" مدرب برشلونة السابق اللاعب في لقطة طريفة، أكدت حالة الانسجام السريع بينهما، ليضعا بذلك حداً للعديد من التقارير التي أكدت إمكانية رحيل اللاعب المشاغب قريباً.

وأثارت اللقطة العابرة اهتمام جماهير بايرن ميونيخ وبعض وسائل الإعلام الألمانية التي لا تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالنادي البافاري إلا وتتابعها، على ضوء النتائج المبهرة التي حققها خلال الموسم الماضي، والترقب لما وصل الفريق تحت قيادة غوارديولا في الموسم المقبل.

وحقق بايرن سلسلة انتصارات عريضة في المباريات الودية التي خاضها خلال الأسابيع الأخيرة، أكد بها عزمه تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجديد، رغم تواضع مستوى الفرق التي واجهها في بداية تحضيراته.

وكان مقطع فيديو من تدريبات بايرن انتشر مؤخراً وظهر فيه نجم الفريق الدولي الفرنسي فرانك ريبيري وهو يمازح أحد أفراد الجهاز التدريبي للفريق، فيما أظهرت صور التدريبات حالة ملموسة من التفاهم والانسجام بين اللاعبين ومدربهم الجديد الذي تنتظره الكثير من التحديات.

