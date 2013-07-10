نادٍ كوستاريكي "يبيع" أحد لاعبيه مقابل "50 كرة"

وافق نادي "اي اس بوما" الكوستاريكي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية على انتقال لاعبه روجر فاياس الى فريق يونيفرسيداد الكوستاريكي الصاعد حديثا الى دوري الدرجة الأولى الكوستاريكي مقابل 50 كرة، وذلك وفقا لرئيس نادي بوما في تصريحات أدلى بها إلى راديو"مونيمنتال" الكوستاريكي.

وقال رئيس النادي الكوستاريكي تشينشييا ريجوبيرتو: "وافقنا على بيع فيياس مقابل 50 كرة, في دوري الدرجة الثانية لا نمتلك اي موارد لذلك وافقنا على بيعه".

وكان فريق يونيفيرسيداد قد نجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الكوستاريكي، بعدما فاز على فريق بوما والذي انتقل منه اللاعب المذكور سابقا, وتعاني الفرق الرياضية في دوري الدرجة الثانية الكوستاريكي من نقص الموارد, إذ لا تدفع الفرق الرياضية أي مرتبات للاعبيها, فقط تتحمل تكاليف السفر إذا انتقل الفريق إلى بلدة أخري.

