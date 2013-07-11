النصر يتعاقد مع الجيزاوي.. والأهلي يرفض السهلاوي

أعلن نادي النصر تعاقده مع لاعب النادي الأهلي عبدالرحيم جيزاوي لمدة 5 سنوات مقابل 20 مليون ريال، بواقع 4 مليون ريال في الموسم.

وتشير مصادر العربية.نت بأن اللاعب وصل الرياض، أمس الخميس، لتوقيع عقده الاحترافي، بعد حصوله على مخالصه من ناديه الأهلي أول من أمس الأربعاء.



إلى ذلك لم تصل إدارة الأهلي لاتفاق مع مهاجم نادي النصر محمد السهلاوي، وتشير مصادر العربية نت بأن اللاعب طالب بمبلغ 6ملايين ريال في السنه؛ نظير تجديده لفريقه أو توقيعه للأهلي وهو ما جعل إدارة الأهلي تنسحب من المفاوضات.



من جانب آخر تواصل إدارة النصر جهودها للتعاقد مع حارس مرمى ومدافع لتدعيم الفريق مع بداية دوري عبداللطيف جميل.

