شوارزر يعترف: سأكون الحارس الثاني في تشلسي

اعترف الحارس الدولي الأسترالي مارك شوارزر المنضم حديثا لصفوف تشلسي الإنجليزي بأنه سيكون الحارس الثاني في تشلسي بعد حارسه الأساسي بيتر تشيك.

وقال شوارزر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية إنه يعلم أن تشيك هو الحارس الأول في تشلسي لأنه حارس مرمى رائع، ويملك الكثير من الامكانيات والمؤهلات الرائعة.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من كونه اعتاد على اللعب أساسيا، إلا أنه يعي المرحلة المقبلة مع تشلسي سيكون على دكة البدلاء.

وأوضح شوارزر أن موافقته على ذلك محاولة منه لدفع نفسه لأقصى حد ممكن، مؤكدا أنه سيحصل على بعض الفرص خلال مباريات الموسم الطويل.



وكشف الحارس الدولي الاسترالي إلى أنه يريد أن يكون ضمن تشكيلة منتخب بلاده الذي ضمن مشاركته في كأس العالم 2014 التي تحتضنها البرازيل، مع العلم أنه ساهم في تأهل بلاده للمونديال.

وكان شوارزر – 40 عاما - قد انتقل، أمس الثلاثاء، لصفوف تشلسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه فولهام الانجليزي، حيث وقع عقدا لمدة عام واحد.

ويملك شوارزر خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي حيث لعب لمدة (15) عاما فيه، وخاض (677) مباراة، موزعة بين فولهام، وميدلزبرة، وبرافورد سيتي، كما أنه أول أجنبي يتخطى حاجز الـ (500) مباراة في الدوري الانجليزي.