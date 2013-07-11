غوارديولا: "أريد التعاقد مع الكانتارا"‏.. أو "لا أحد"

كشف الإسباني غوسيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني عن رغبة أبطال أوروبا باستقدام مواطنه تايغو الكانتارا من برشلونة.



وقال غوارديولا مدرب برشلونة السابق في مؤتمر صحافي: "نعم، أريد تياغو الكانتارا، طالبت (بايرن) التعاقد معه. أعرفه جيدا. هو لاعب كبير ويمكنه تغطية ثلاثة، وأربعة أو خمسة مراكز".



وتابع: "تحدثت مع الرئيس كارل-هاينتس رومينيغه ومدير الرياضة ماتياس زامر، يجب أن ننتظر ونرى. تياغو هو اللاعب الوحيد الذي أريده، سيكون هو أو لا احد".



وكان كل من مانشستر يونايتد الانجليزي وريال مدريد الاسباني يرغبان بالتعاقد مع الكانتارا، ابن البرازيلي مازينيو بطل العالم السابق، وتردد أن قيمته تبلغ 20 مليون يورو.



وينتهي عقد الكانتارا، الذي قاد منتخب إسبانيا الفائز في كأس أوروبا تحت 21 سنة الشهر الماضي واختير أفضل لاعب في الدورة عام 2015.



وأضاف غوارديولا الذي يملك في خط الوسط ماريو غوتسه القادم من دورتموند، والهولندي ارين روبن، والفرنسي فرانك ريبيري، وتوماس مولر، وطوني كروس، والسويسري شيردان شاكيري: "لا أعتقد أن إضافة لاعب وسط جديد سيتسبب بمشكلة لنا. تحدثت مع النادي عن مفهومي وأبلغتهم لماذا أريد الكانتارا. قدمت رأيي واستمتعت الى الادارة، فاذا قالوا لا لن أمانع... لن يترك اي لاعب برشلونة الا اذا كان لا يلعب كثيرا. يريد ان يلعب. لذلك اقترحته على النادي".