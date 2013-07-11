كانويته يتحمل نفقات معاق ليصوم شهر رمضان في إنجلترا

في لافتة إنسانية رائعة قام المهاجم الدولي المالي كانوتيه بالتبرع لأحد الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في إنجلترا؛ لتحمل نفقته لمساعدته على صيام شهر رمضان الكريم في انجلترا، بعدما رفض مجلس مدينة ديربي الإنجليزية تحمل النفقات الزائدة التي يحتاجها الشاب لصيام الشهر الكريم.

ويعاني الشاب الذي يدعى عمران ادم صاحب الـ 26 عاما من شلل دماغي، حيث لا يستطيع استخدام أطرافه، ولذلك يحتاج الشاب لرعاية كاملة في شهر رمضان لمساعدته على الأكل والشرب والصلاة في أوقات متأخرة من الليل وأوقات مبكرة من الصباح، وهو ما يستدعي وجود شخص يساعده يوميا وهو ما رفضه مجلس مدينة ديربي الإنجليزية، بعدما أعلن أنه لن يستطيع تحمل النفقات الزائدة للشاب الإنجليزي والتي تبلغ 30 يورو يوميا.

وفور علمه ناشد كانويته وسائل الإعلام الإنجليزية لايصاله بمجلس المدينة الإنجليزية والشاب آدم أيضا عبر حسابه الشخصي على "تويتر", قبل أن يستطيع كانويته من التواصل مع الجهات المعنية برعاية ادم ليدفع المبلغ المطلوب والذي رفض إدارة مجلس ديربي دفعه, وعبر كانويته عن سعادته بعد دفع المبلغ قائلا: "شكرا لكم جميعا, الآن يستطيع آدم أن يصوم رمضان بكل سلام".