مشجع عراقي يُصرع بنوبة قلبية بعد هدف التعديل الكوري

تسارعت نبضات قلبه التي كانت تنبض فرحا لهدف فرحان شكور الثالث في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي، لكنها لم تتحمل هدف التعديل الكوري في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني لمباراة كل من شاهدها وصفها بالمرثونية.



المشجع رحيم حاتم من أهالي محافظة الأنبار وافته المنية إثر نوبة قلبية أصابته بعد هدف التعديل الثالث لمنتخب شباب كوريا الجنوبية أمام منتخب شباب العراق في مباراة ربع النهائي، والتي أقيمت، الأحد الماضي، ضمن بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تركيا والتي انتهت بفوز المنتخب العراقي بركلات الترجيح.



رغم محاولات إسعافه من قبل عائلته إلا أنها باءت بفشل بحسب أحد أقرباء رحيم الذي فضل عدم ذكر اسمه.



ليكون رحيم حاتم أول عراقي يصرع من شدة خوفه ولهفته وحزنه وحبه لمنتخب بلاده الذي تنتظره مباراة قوية قد تفتح أمامه آفاق الوصول لأول مرة إلى نهائي كأس العالم للشباب بتاريخ الكرة العراقية.