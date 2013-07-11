الأندية توافق على إلغاء الدوري المصري

وافقت الأندية المصري لكرة القدم على إلغاء مسابقة الدوري للموسم الحالي وعدم استكمالها، نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها مصر حالياً.



وتم اتخاذ القرار بإلغاء المسابقة خلال الاجتماع الذى عقد ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة "المؤقت" في مشروع الهدف في ضاحية 6 أكتوبر بحضور مندوبى الأندية ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.



وأعلن علام أن قرار اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة سيصدر بعد استطلاع رأي الأندية المشاركة في مسابقة الدوري والتى وافق أغلبها على القرار باستثناء مندوبى إنبي وتليفونات بنى سويف اللذين أعلنا رفضهما للتسرع في اتخاذ القرار والانتظار على امل ان تهدأ الاوضاع وتستأنف المسابقة. وكانت وزارة الداخلية اعلنت عدم موافقتها على استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى قبل جولة واحدة من نهايته بسبب الظروف السياسية التي تشهدها البلاد عقب أحداث 30 يونيو.