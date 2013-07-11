"رونالدو" .. الأفضل في أوروبا

تربّع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، على عرش قائمة اللاعبين الأفضل في ملاعب كرة القدم الأوروبية لسنة 2013، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وبحسب الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أقٌر "55%"، من المشاركين بأحقية اللاعب البرتغالي للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم المنقضي والتي تمنح عادة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وذكرت الصحيفة- المعروفة في إسبانيا بميولها لنادي ريال مدريد- بأنّ اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هو الأجدر بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2013، لافتة في الوقت ذاته إلى أنّ "رونالدو" قد لعب دوراً بارزاً في وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال الأهداف التي سجّلها، حيث كان "رونالدو" قد اعتلى صدارة ترتيب هدّافي "التشامبيونزليغ" برصيد 12 هدفاً.



وحلّ مهاجم نادي "برشلونة" واللاعب الأفضل في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالمركز الثاني بنسبة وصلت إلى "23%" ، في الوقت الذي جاء فيه مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في المركز الثالث بنسبة "10%".



وبدا لافتاً في نتائج الاستفتاء الذي أجرته الصحيفة الإسبانية، تراجع نسبة المصوتين لصالح لاعبي فريق بايرن ميونخ الألماني المُتوج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي (دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين)، وهم فرانك ريبيري، وتوماس مولر، والهولندي أرين روبن، وباستيان شفاينشتايغر.



كما شهدت النتائج أيضاً انخفاضاً حاداً في نسبة بقية الأسماء التي رشحها الاتحاد الأوروبي "يويفا" للجائزة وهم لاعب توتنهام الإنجليزي الويلزي غاريث بيل، ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ناهيك عن تراجع نسبة مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي روبن فان بيرسي.



ويعد هذا التصويت هو الأكثر رواجاً بين جماهير كرة القدم الأوروبية بشكل عام، والإسبانية بشكل خاص، لكن لا علاقة له أبداً بالجائزة الرسمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والتي سيُكشف عن هوية الفائز بها يوم 29 من شهر أغسطس المقبل في مدينة موناكو.



جدير بالذكر أن قائمة اللاعبين العشرة المرشحين لهذه الجائزة، ستتقلّص إلى ثلاثة أسماء في السادس من شهر أغسطس المقبل، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في موناكو يوم 29 من نفس الشهر، خلال مراسم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.