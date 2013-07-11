"سيلفا" ينفي خبر انتقاله إلى "برشلونة"

نفى قلب دفاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي البرازيلي تياغو سيلفا، "بشكلٍ قاطع" ما تردد مساء أمس حول توصله إلى اتفاق مبدئي مع حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي برشلونة، يقضي بموجبه انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني.



وأصدر المستشار الإعلامي للاعب البرازيلي، كادو ماتشادو، بياناً ذكر فيه بأنّ الخبر الذي تداولته الصحف الإسبانية حول توصل الفريق الكتالوني لاتفاق مبدئي مع "تياغو سيلفا" ينتقل بموجبه اللاعب إلى النادي الكتالوني لـ 5 سنوات قادمة، قبل فتح المفاوضات بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان؛ عارٍ عن الصحة.



وأكّد "ماتشادو" في حديثه الذي نقلته صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية، بأن قائد المنتخب البرازيلي مازال مرتبطاً بالعقد الذي يربطه بفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّه يحترم العقد الذي يربطه بنادي العاصمة الفرنسية.



وسبق للفريق الكتالوني أن حاول التعاقد مع اللاعب، الذي يمتد عقده لخمس سنوات كاملة، الصيف الماضي قبيل انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان قادماً من إيه.سي.ميلان، بيّد أن ناديه السابق أغلق الباب أمام انضمامه إلى "البلاوغرانا"، قبل أن يُعلن اللاعب رحيله متجهاً صوب الفريق الباريسي.



ومنذ ذلك الحين، مازال الأمل يحدو بمسؤولي حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي برشلونة، للتعاقد مع قلب دفاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي البرازيلي تياغو سيلفا، حيث أبدى النادي الكتالوني مراراً وتكراراً رغبته بالتعاقد مع قائد منتخب "السيلساو".



ويسعى "البارسا" من خلال ضم اللاعب إلى تحسين المردود الدفاعي لديه خاصة في ظل تراجع مستوى بعض لاعبيه في الآونة الأخيرة، وليكون أيضاً البديل المثالي لقائد الفريق كارليس بويول عند اعتزاله أو في حال إصابته إذ يتعرض الدولي الإسباني بين الفينة والأخرى لإصابات متنوعة.



ولن تكون مهمة إدارة "البلاوغرانا" مفروشة بالورود، خاصة في ظل تمسك إدارة النادي الباريسي به، حيث أبدى رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، تمسكه الشديد باللاعب، مؤكداً بأن "تياغو" ليس متاحاً للبيع في الوقت الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم رغبته بالاستماع لأية عروض حول هذا الأمر.



بالإضافة لذلك، فإن مجلس إدارة "برشلونة" لن يدفع أكثر من 32 مليون يورو، لشراء اللاعب الذي لم يمضِ حتى الآن أكثر من موسم في "بارك دي برانس"، فيما كانت إدارة النادي الباريسي قد حددت مبلغ 42 مليون يورو مقابل التخلي عن قلب الدفاع البرازيلي.