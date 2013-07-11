"غوارديولا" يشن هُجوماً لاذعاً على رئيس "برشلونة"

شنَّ المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، بيب غوارديولا، هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، ساندرو روسيل، مُتهماً إياه بمحاولة إلحاق الضرر به بعد تخليه عن منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.



وذكّر المدير الفني السابق لفريق برشلونة أنّ رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل، قد نقض العهد الذي قطعه على نفسه، بترك المدرب الإسباني وشأنه بعد القرار الذي اتخذه بالرحيل عن صفوف "البلاوغرانا"، والخلود إلى الراحة بعد نهاية مشواره التدريبي في الفريق الكتالوني.



وأشار المدير الفني الحالي لفريق بايرن ميونخ الألماني، في المؤتمر الصحافي الذي عقده من معسكر الفريق البافاري في مدينة "ترينتينو" الإيطالي، إلى أنّ "روسيل" قد استغل مرض المدير الفني الحالي لبرشلونة، تيتو فيلانوفا، من أجل الحاق الضرر به، رغم أنه كان يبعد عن كتالونيا بمسافة تزيد عن 6000 كيلومترًا.



ونفى المدرب الإسباني بشكل قاطع ما تردد، مساء يوم أمس، حول التصريح الذي أطلقه نائب رئيس نادي سانتوس البرازيلي، رودريغز أوديليو، والذي أكّد فيه بأنّ المدير الفني السابق لنادي برشلونة، بيب غوارديولا، قد أخبر المهاجم البرازيلي المنضم حديثاً للبلاوغرانا نيمار دا سيلفا بأنّ خليفته في تدريب البارسا، الإسباني تيتو فيلانوفا، سيفشل في توظيفه إلى جانب زميله بالفريق ليونيل ميسي.



وأكّد "غوارديولا" بأنّ "فيلانوفا" قد حقق اللقب الأكثر نجاحاً في تاريخ برشلونة، وأن ذلك بمثابة رد واضح وصريح على كل المشككين بمؤهلاته التدريبية، لافتاً في الوقت ذاته إلى استحالة إطلاق تصريحات بحق المدرب الذي سطّر معه مسيرة ناجحة للغاية رفقة الفريق الكتالوني تُوج خلالها الفريق بـ13 بطولة في 4 مواسم، كان أبرزها السداسية التاريخية التي حققها "البلاوغرانا" موسم 2009.



تجدر الإشارة إلى أنّ المدير الرياضي لنادي برشلونة، أندوني زوبيزاريتا، قد اعترف في وقتٍ سابق بوجود أزمة بين رئيس النادي ساندرو روسيل، ومدرب الفريق السابق، بيب غوارديولا، عقب دفاع الأخير بشكل علني عن رئيس النادي السابق خوان لابورتا، وهو الأمر الذي اعتبره النقاد سبباً رئيساً في رحيل المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ "البلاوغرانا".



ومن بين تلك الأسماء التي أكّدت هذا النبأ، أسطورة كرة القدم الهولندية ولاعب برشلونة السابق، يوهان كرويف، والذي صرح في وقتٍ سابق بأن السبب وراء رحيل غوسيب غوارديولا عن تدريب البلوغرانا هو رحيل خوان لابورتا الرئيس السابق للبرسا، وقدوم ساندرو روسيل الرئيس الحالي للفريق الكتالوني.