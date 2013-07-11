"غوارديولا" يُقلل من شأن مدرب "برشلونة"

قلّل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب غوارديولا، من شأن خليفته في تدريب برشلونة الإسباني، تيتو فيلانوفا، لافتاً إلى أنّ الأخير سيفشل في توظيف اللاعب البرازيلي "نيمار دا سيلفا" إلى جانب اللاعب الأفضل في العالم ليونيل ميسي.



ونقلت إذاعة "غلوبو" البرازيلية تصريحاً لنائب رئيس نادي سانتوس البرازيلي، رودريغز أوديليو، أكّد فيه بأنّ المدير الفني السابق لنادي برشلونة، بيب غوارديولا، قال إنّ خليفته في تدريب البارسا، الإسباني تيتو فيلانوفا، سيفشل في استخدام مهاجم الفريق الجديد إلى جانب زميله بالفريق ليونيل ميسي.



وذكّر "أوديليو" الذي قاد صفقة انتقال "نيمار" إلى برشلونة بنفسه بأنّ مدرب نادي بايرن ميونخ الجديد قد مارس ضغوطا كبيرة على اللاعب الواعد، من أجل اقناعه بالانتقال إلى النادي البافاري على حساب النادي الذي دربه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ هذه الضغوط قد وصلت إلى حد تشكيكه بقدرات مساعده السابق والمدير الفني الحالي للبلاوغرانا.



وأشار نائب رئيس النادي البرازيلي إلى أنّ "غوارديولا" قد أخبر والد اللاعب البرازيلي بأنّه سيمنح "نيمار" الفرصة الحقيقية ليُصبح واحداً من بين أفضل اللاعبين في العالم، لافتاً إلى أنّ وجوده في "برشلونة" سيُقلص من تحقيق هدفه المنشود بالتألق في الملاعب الأوروبية، في ظل وجود اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية ليونيل ميسي.



وأبدى الموقع الرسمي لبرنامج "بونتو بيلوتا" الشهير الذي يذاع عبر قناة "إنتر إيكونوميا" استغرابه الشديد من تصريحات المدرب الإسباني، وذلك في ظل العلاقة الوطيدة التي تربط كلا المدربين، حيث سطّر الثنائي معاً مسيرة ناجحة للغاية رفقة الفريق الكتالوني تُوج خلالها الفريق بـ13 بطولة في 4 مواسم، كان أبرزها السداسية التاريخية التي حققها "البلاوغرانا" موسم 2009.



وأكّد الموقع في تقرير له بأنّ حديث "بيب" مُناقض تماماً للتصريح الذي أطلقه المدرب الإسباني عند الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال "نيمار" إلى برشلونة، حيث لم يخفِ "بيب" إعجابه اللا متناهي بالثنائي ميسي ونيمار، وأعرب عن ثقته التامة في قدرتهما على الانسجام معاً بالقول: "ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم بالتاريخ، ونيمار لاعب رائع، وبالتأكيد فإن اللاعبين سيتفاهمان بشكل سريع".