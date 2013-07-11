"ملك روما".. يلمح إلى اعتزاله الموسم المقبل

ألمح المهاجم الدولي الايطالي فرانشيسكو توتي إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بحلول نهاية الموسم المقبل 2013-2014، وذلك أثناء تقديم القميص الجديد لفريق الغيالوروسي.

وكان توتي قد صرح من قبل أنه يرغب في أن يكمل مسيرته الكروية حتى عام 2016, لكن يبدو أن ملك روما صاحب الـ 36 عاما قد غير رأيه بعد الكلمات التي أدلى بها اللاعب، والتي أحزنت عشاق فريق العاصمة الايطالي, إذ قال توتي أثناء تقديم قميص روما في مؤتمر صحافي: "لقد ارتديت العديد من قمصان نادي روما, لكن هذا القميص سيكون الأخير لي مع النادي".

يذكر أن توتي قد حقق 5 بطولات مع نادي روما طوال مسيرة طويلة استمرت 20 عاما، بعدما بدأها توتي منذ عام 1993 مع الغيالوروسي, ويعتبر توتي أفضل هداف في تاريخ النادي وأكثر اللاعبين مشاركة مع نادي العاصمة، وثاني أفضل هداف في تاريخ الكالتشيو الايطالي, إذ أحرز توتي 227 هدفا خلال 545 مشاركة مع نادي روما الذي لم يلعب توتي لغيره طوال مسيرته الكروية.