"ميسي" يجتاح اختبارات اللغة الإنجليزية في المغرب

يبدو أن الشعبية الجارفة التي يتمتع بها مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم تقتصر فقط عند حدود المستطيل الأخضر، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى الحقل التربوي والتعليمي، حيث ورد اسم اللاعب الأرجنتيني في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية في المملكة المغربية.



وبحسب تقارير صحافية مغربية، فقد استعانت وزارة التربية الوطنية المغربية بالشعبية الطاغية التي يحظى بها اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، لكي يكون موضع سؤال لاختبار الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم السنة الدراسية 2012-2013.



وبات "ميسي" أول لاعب كرة قدم تُفرد له اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني بالمغرب "صفحتين"، وذلك باعتباره "أسطورة نجاح مُلْهِمَة" تستحق أن تُروَى للطلاب لتكون مثالاً يُحتذى به.



ويسعى القائمون على الحقل التعليمي في المغرب إلى استغلال شعبية "ميسي" في الارتقاء بدرجات الطلاب المغاربة، وتحسين مستواهم، في ظل الصعوبات التي يواجهها البعض منهم في استيعاب بعض المفردات في اللغة الإنجليزية.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقتحم فيها اللاعب الأفضل في العالم حقل الاختبارات المدرسية، إذ سبق إذ وأن ظهر اسم مهاجم "البلاوغرانا" في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية في إندونيسيا.



ولم يكن "ميسي" هو اللاعب الوحيد الذي وُضِع كموضع سؤال في أحد الاختبارات، حيث سبق وأن قامت إحدى الجامعات الإسبانية بوضع سؤال عن ركلة الجزاء الشهيرة التي نفذها مدافع نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، في نصف نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن امتحان بمادة الفيزياء، وسط دهشة وسائل إعلام أوروبية وإسبانية.