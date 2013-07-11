"يويفا" يكتشف فضيحة التلاعب في الدوري الإسباني

ذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم فتح تحقيقا مع فريقي راسينغ سانتاندر و هيركوليس "الإسبانيين" الذين يلعبان في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما أكد تقرير الاتحاد الاوروبي لكرة القدم"يويفا" على وجود تلاعب بمباراة الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

وذكر تقرير "يويفا" أن نتيجة مباراة الفريقين تم التلاعب بها لتحقيق استفادات مادية عبر المراهنات, وأقيمت المباراة المشبوهة في معقل فريق سانتاندر في ملعب ساردينيرو في الـ 8 من يونيو الفائت في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني للدرجة الثانية, وكان يحتاج صاحب الأرض للفوز، بالإضافة إلى خسارة فريق ريال مورسيا للمحافظة على أمله في البقاء.

وعلى الرغم من فوز سانتاندر بنتيجة 3-صفر، إلا أنه هبط لدوري الدرجة الثالثة بعد فوز مورسيا, وخرج "يويفا" ببيان رسمي يقول فيه: "الفريقان متورطان في التلاعب بنتيجة المباراة التي أقيمت في الـ 8 من يونيو الفائت في الساردنيرو".

وعلى الرغم من ذلك خرج مسؤولو الفريقين ليكذبو ما أورده تقرير "يويفا" مبديين ثقتهم الكاملة في فرقهم وفي لاعبيهم, وبذلك تفتح صفحة جديدة في التكهنات التي تدور حول حقيقة التلاعب في مباريات الدوري الإسباني، بعدما أوردت الصحف الإسبانية وأبرزها "ماركا" وقائع فعلية للتلاعب بنتائج مباريات الدوري الإسباني.