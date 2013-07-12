الإسبان خارج المنافسة !

يبدو ان نجوم الكرة الاسبانية فى طريقهم ليفقدوا بريقهم وقدرتهم فى المنافسة على الجوائز الاوربية والعالمية بعدما نالوا حصتهم من الشهرة والاضواء خلال الفترة الماضية, ياتى ذلك متزامنا مع فشل المنتخبات الاسبانية فى الحصول على القاب قارية وعالمية اخرى , حيث سقط الماتادور الاسبانى امام البرازيل وعجز عن الحصول على لقب كاس القارات ولحق به منتخب الشباب الذى خرج من ربع نهائى مونديال تركيا على يد منتخب اورجواى .

فقد اعلن الاتحاد الاوربي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين العشرة المرشحين للفوز بجائزة افضل لاعب فى اوربا لموسم 2013 , وكانت المفاجأة خلو القائمة من اى لاعب اسبانى علما بان نجم برشلونه الرسام اندريس انيستا كان قد توج بلقبها فى 2012 ,, بل حتى اسماء لامعه مثل تشافى وفيا وتوريس وكاسياس لم تجد مقعد لها فى القائمة الجديدة التى ضمت الغريمين ميسي وكريستيانو رونالدو اضافة الى اربعة من نادى بايرن ميونيخ حامل اللقب الاوربي هم توماس مولر وريبيرى واريين روبن وشفانشتايغر اضافة الى ابراهيموفيتش وغاريث بيل وروبين فان بيرسي ومهاجم بروسيا دورتموند ليفاندوسكي ,, وكما هو معروف ان المنافسة التقليدية بين ميسي ورنالدو ربما تسرق الاضواء من بين الاسماء المرشحة كما حدث فى جائزة افضل لاعب فى العالم خلال المواسم السابقة , الا ان هذا لن يقلل من حظوظ نجوم نادى بايرن ميوينخ المتوج بلقب البوندسيلغا ودورى الابطال فى الحصول على اكبر عدد من الاصوات مع اقتراب تقليص هذه القائمة الى ثلاثة لاعبين فقط فى السادس من الشهر المقبل وذلك قبل ان يتم الكشف عن الفائز بالجائزة فى اواخر الشهر نفسه ,, ولكن فى كل الاحوال يبقى خروج نجوم الكرة الاسبانية من دائرة المنافسة وخلو القائمة من اسمائهم هو حدث يؤكد من جديد ان اسهم الليغا الاسبانية ربما تشهد تراجعا من حيث الاهتمام الاعلامى الذى بدأ ينحسر تدريجيا ويذهب نحو الدورى الالمانى المتخم بالنجوم بدليل ان نصف قائمة المتنافسين على الجائزة الاوربية هم من الدورى الالمانى مقابل اثنين فقط من الليغا الاسبانية ومثلهم من البريميرليغ وواحد من الدوري الفرنسي !

نقلا عن "استاد الدوحة" القطرية