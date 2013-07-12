بعد تغريمه 10 آلاف يورو.. غوتزة يصر على إغضاب فريقه

يبدو أن اللاعب الألماني الواعد ماريو غوتزة والمنتقل حديثا إلى نادي بايرن ميونخ الألماني مازال مصرا على إغضاب فريقه البافاري والشركة الراعية للفريق، وذلك بعد الواقعة التي كادت أن تضع الفريق البافاري في ورطة حقيقة مع شركة "أديداس" الراعي الرسمي للفريق.

إذ ارتكب غوتزة خطأ فادحا مرة أخرى بارتدائه حذاء أحمر لشركة "نايكي" المنافسة للراعي الرسمي للفريق البافاري أثناء إحدى مؤتمرات الفريق الدعائية, إذ ظهر غوتزة مرتديا حذاء نايكي أحمر اللون، على الرغم من التزام جميع زملائه بأحذية الشركة الراعية لفريق بايرن ميونخ، ويأتي ذلك بعد أسبوع فقط من تغريم اللاعب 10 آلاف يورو بسبب الواقعة الشهيرة التي ارتدى فيها اللاعب قميص نايكي أثناء المؤتمر الصحافي لتقديمه كلاعب جديد لنادي بايرن ميونخ.

يذكر أن غوتزة أوقع فريقه في ورطة كبيرة مع الشركة الراعية للفريق البافاري بسبب ارتدائه المستمر لمنتجات شركة نايكي ما دفع مسؤولي بايرن ميونخ لتقديم اعتذار رسمي لشركة أديداس، متعهدين بعدم حدوث ذلك مرة أخرى من اللاعب, لكن يبدو أن الأمر وقع مجددا مما قد ينذر بمشكلة كبيرة قد تقع بين اللاعب وناديه والشركة الراعية.