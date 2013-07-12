ريال مدريد يدفع 50 مليون دولار لضم ايارامندي

انتقل لاعب الوسط الاسباني اسيير ايارامندي من ريال سوسييداد الى ريال مدريد لستة مواسم، بحسب ما اعلن النادي الملكي في بيان له اليوم الجمعة.



كما ذكر رئيس نادي ريال خوكين ابيريباي في مؤتمر صحافي أن ريال دفع البند الجزائي في عقد ايارامندي بحيث بلغت قيمة الانتقال 9ر38 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار اميركي). وسيتم تقديم اللاعب الى الاعلام والجماهير غدا السبت في ملعب "سانتياغو برنابيو".



وخاض ايارامندي (23 عاما) كامل مسيرته مع ريال سوسييداد وحمل ألوانه في 34 مباراة الموسم الماضي، وأحرز كأس أوروبا للشباب مع بلاده في يونيو الماضي.