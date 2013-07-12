مانشستر سيتي يُحضر لمفاجأة اللحظات الأخيرة بضم رونالدو

تداولت وسائل إعلام إنجليزية أنباء استعداد نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الانجليزي، لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في تقديم عرض خيالي لريال مدريد الإسباني من أجل ضم مهاجمه البرتغالي كريستانو رونالدو.

وتسابقت وسائل الإعلام المختلفة عن كشف حيثيات تفاصيل الصفقة التي وصفت بأنها مفاجأة اللحظات الأخيرة التي يعدها مانشستر سيتي لجذب رونالدو، حيث أبدى استعدادا لدفع (100) مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، إلى جانب راتب أسبوعي بقيمة (280) ألف جنيه إسترليني.

ويسعى مانشستر سيتي لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها توجيه ضربة موجعة لجاره وغريمه التقليدي مانشستر يوناتيد الذي يسعى بقوة لاستعادة مهاجمه البرتغالي، إلى جانب الاستفادة من خدمات وإمكانيات ومؤهلات رونالدو الرائعة التي ستساعده بشكل كبير.



وعلى الرغم من العرض المفاجئ والمغري الذي سيصدم ريال مدريد، إلا أن بعض التقارير الانجليزية توقعت رفض رونالدو لهذا العرض، كونه صرح في أكثر من مناسبة نيته العودة لانجلترا فقط من أجل اللعب لفريقه القديم مانشستر يوناتيد، قبل أن يعلن في وقت لاحق أنه سعيد بوجوده مع ريال مدريد وقد يبقى فيه حتى اعتزاله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يريد فيها مانشستر سيتي التعاقد مع رونالدو، فقد سبق المدير الفني الحالي بيلغريني الى ذلك سلفه الايطالي روبرتو مانشيني الذي طلب من إدارة السيتي السعي للتعاقد مع رونالدو.

يذكر أن إدارة مانشستر سيتي تعي تماما مدى الارتباط العاطفي بين رونالدو ومانشستر يوناتيد، لكنها ستسعى بكل ما أوتيت من أموال من أجل جذب رونالدو الذي يمتلك عقدا مع ريال مدريد ينتهي بعد عامين.