مدافع نمساوي يحرز هدفاً من على مسافة 70 ياردة

أحرز المدافع النمساوي لاعب نادي ريد بل سالزبرغ النمساوي مارتن هينتيريغر هدفا رائعا من على بعد 70 ياردة، وذلك في مباراة فريقه امام فريق شالكة الألماني، أمس الخميس، في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

ومرر حارس الفريق النمساوي الكرة لمارتن قبل ان ينقض مهاجمو شالكة الألماني عليه، إلا أن مارتن نجح في تجاوزهم قبل أن يرسل كرة ساقطة طويلة من على بعد 70 ياردة، خدعت حارس مرمى شالكة الالماني تيمو هيلديربراند الذي كان متقدما لبعض ياردات، لينال مارتن هينتيريغر إشادة وتصفيق الحضور بعد الهدف الاكثر من رائع الذي قليلا ما يسجله مدافعون, لكن صاحب الـ 20 عاما نجح في ذلك, وانتهت المباراة بفوز فريق ريد بول سالزبرغ على شالكة الألماني بنتيجة 3-1.