مشجعون يهددون رونالدو الجديد بسبب مورينهو

تسبب الاهتمام الكبير الذي أولاه المدير الفني لتشلسي الانجليزي جوزيه مورينهو بلاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي تونا بروما، في قيام مشجعي النادي البرتغالي بتهديد بروما إذا لم يوافق على تجديد عقده مع لشبونة.

وقالت تقارير صحافية برتغالية، إن بروما المعروف بلقب "رونالدو الجديد"، استنكف عن حضور تدريبات فريقه أمس، في إشارة منه لنيته الرحيل عن الفريق وأنصاره الذين يصرون على بقائه في صفوفهم.

وأبدى تشلسي اهتماما جديا بالتعاقد مع بروما بناء على توصيات مورينهو الذي يريد بكل قوة التعاقد مع الظهير البرتغالي الذي يبلغ من العمر (18) عاما.

وأعرب نادي سبورتينغ لشبونة عن نيته الابقاء على بروما وعدم التفريط به، لكن الأخير رفض ذلك ولم يقم بتجديد عقده رغم الحاح النادي عليه في ذلك.

وحاصر مشجعو لشبونة فندق الفريق الذي يقيم فيه من أجل تهديد بروما الذي لم يكن متواجدا فيه، بل كان في مكان آخر يقيم به.



ويبدو أن قضية بروما وناديه لن تنتهي في الوقت الراهن، بسبب الجدل الدائر بين الطرفين من جهة، ودخول مورينهو على خط التعاقد معه من جهة أخرى.

ويثار الجدل حول مدة العقد الذي يربط بروما الذي ينحدر من أصول غينية مع لشبونة، حيث يؤكد محامي الأول على أن عقده ينتهي نهاية الشهر الجاري، في حين يقول مسؤولو النادي إن عقده يمتد لنهاية الموسم المقبل.

وكان مسؤولي لشبونة رفضوا مناقشة عرض تشلسي الأول لضم بروما، لكن الحاح مورينهو الذي أبدى اعجابا به دعا تشلسي لتجديد طلبه مجددا من أجل ضمه.

يذكر أن بروما برز بشدة مع منتخب البرتغال للشباب في كأس العالم المقامة حاليا بتركيا، حيث قدم مردودا مميزا، وسجل خمسة أهداف مع منتخبه الذي ودع البطولة من الدور الثاني.