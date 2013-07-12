مويس لجماهير يوناتيد: لا تقلقوا على روني

طالب المدير الفني لمانشستر يوناتيد ديفيد مويس جماهير فريقه بعدم القلق على اصابة مهاجم الفريق واين روني بعد تعرضه للإصابة، مؤكدا أن سبب عودته لإنجلترا لتلقي العلاج فقط.

وقال مويس في تصريحات لقناة " مانشستر يوناتيد" التلفزيونية إنه لم يريد المخاطرة بروني لذلك سمح له بالعودة، واستكمال العلاج في إنجلترا.

وتعرض روني، أمس الخميس، لإصابة في أوتار الركبة، في أولى الحصص التدريبية لمانشستر يوناتيد بمعسكره التدريبي الاستعدادي المقام حاليا في تايلاند، ضمن جولته الآسيوية.

وأعرب مويس عن أمله بأن يشفى روني ويعود للتدريب، موضحا أنه لم يكن هناك أي خيار آخر سوى عودته لانجلترا، وعدم المخاطرة به.

وكشف المدير الفني لمانشستر يوناتيد أن روني كان يعاني من ألم بسيط بعد أولى الحصص التدريبية، ما أدخل الصدمة على الجميع بعد تفاقم تلك الاصابة التي تحتاج للراحة في الوقت الراهن بعدما خضع للفحص.

وأشار إلى أن قرار عودة روني لتلقي العلاج في انجلترا، جاء أيضا لعدم وجود فائدة له وللفريق في هذه الجولة، لذلك رأى أن تكون عودته أفضل من بقائه مع الفريق.

وختم مويس بأمانيه بأن يكون روني جاهزا في مطلع الموسم الجديد، لمشاركة الفريق الذي يحتاجه لما يمثله من قوة وركيزة هامة في الخط الهجومي للفريق.

وكان مانشستر يوناتيد قد أعلن أن مهاجمه روني غادر الفريق بعد اصابته، حيث يحتاج لراحة قد تمتد لشهر كامل من أجل العلاج والتأهيل.

يذكر أن إصابة روني قد تحرمه من المشاركة في مباراة الدرع الخيرية التي ستجري في 11 من الشهر المقبل، لكنه قد يلحق بأولى مباريات فريقه في الدوري الانجليزي أمام سوانزي سيتي.