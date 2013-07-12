"جزائري" يحطّم قواعد "مورينهو".. ويضمن صوم رمضان

انصاع مسؤولو نادي انتر ميلان الإيطالي لرغبة مهاجم الفريق الجزائري الجديد إسحاق بلفوضيل، وسمحوا له بصيام شهر رمضان المبارك، وممارسة شعائر الدين الإسلامي بشكل طبيعي وبدون أي عوائق.

ونقل موقع "أوروبا كالتشيو" الإيطالي عن فرانكو كومبي رئيس الطاقم الطبي للانتر قوله إن النادي يحترم رغبات بلفوضيل بالصيام في شهر رمضان، رغم خوض الفريق لتدريبات يومية خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها الفريق للدوري.

وأكد كومبي إن الانتر يحترم ديانة اللاعب الجزائري ويحترم شهر رمضان، ولا يستطيع منعه من الصيام، معترفاً بأن حلول الشهر خلال موسم الصيف من شأنه زيادة معاناة اللاعب، الذي سيكون بحاجة لكميات كبيرة من السوائل خلال النهار، وأشار إلى أنه أوصى بلفوضيل بتناول أنواع من الطعام والشراب خلال ساعات الليل.

وانضم بلفوضيل لانتر ميلان مؤخراً قادماً من نادي بارما، ويُعرف اللاعب بتدينه الشديد ويحرص دائماً على السجود شكراً لله عقب تسجيل الأهداف، ما جعله محط اهتمام الصحافة الإيطالية التي تساءلت عن إمكانية قدرته على الصيام في رمضان من عدمه مع انضمامه للانتر.

وكان "النيراتزوري" يطبق قواعد صارمة مع لاعبيه، خصوصاً في عهد مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينهو، الذي كان قد استبعد عام 2009 نجم الفريق الغاني سولي علي مونتاري من المباريات الرسمية بسبب إصرار اللاعب على الصيام خلال شهر رمضان.

ولم يكتف مورينهو بذلك، بل أدلى كذلك بتصريحات وُصفت بالمستفزة وأثارت آنذاك غضب الجاليات والمنظمات الاسلامية في إيطاليا، التي طالبت المدرب البرتغالي بفهم طبيعة الصوم بالنسبة للمسلمين، والكف عن التصريحات المثيرة للجدل.