146هدفا في مباراتين تكشف التلاعب بالمباريات في نيجيريا

كشف الاتحاد النيجري كبرى فضائح الكرة النيجيرية، وذلك بعدما اكتشف التلاعب في مباريات القسم الثالث من الدوري النيجيري، بعدما سجل فريقان 146 هدفا خلال مباراتين فقط في مباراتهما الفاصلة للصعود الى دوري الدرجة الثانية النيجيري.

وسحق فريق بلاتو يونايتد فيدرز منافسه اكوربا بنتيجة 79- صفر، بينما فاز بوليس ماشين على بابايارو بنتيجة 67- صفر في مباراتين حاسمتين للتأهل في دوري الدرجة الثالثة.

وسجل الفريقان 133 هدفا من أصل 146 هدفا في الشوط الثاني فقط, وكان الفريقان يبحثان عن تسجيل أكبر قدر من الأهداف للتأهل، حيث تساوي الفريقان في النقاط قبل الجولة التي كشفت التلاعب, اذ سجل فيدرز 72 هدفا في الشوط الثاني، وسجل بوليس ماشين 61 هدفا في الشوط الثاني أيضا.



وعلق مايك أوميه نائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم علي الواقعة قائلا: "هذا أمر غير مسبوق. هذه فضيح".



وأوقف الاتحاد النيجيري الـ 4 فريق بسبب التلاعب في المباريات، ومن المنتظر صدور قرارت جديدة في الفترة المقبلة قد تصل لحرمانهم من استكمال نشاطهم الرياضي.