الاتحاد الإنجليزي يُعدل لوائحه لمعاقبة اللاعبين

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أنه قام بتعديل بعض لوائحه الخاصة بالعقوبات لكي يتسنى له فرض عقوبات بأثر رجعي على اللاعبين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة لا يشاهدها الحكم بشكل كامل.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان نشره على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، أن تعديل لوائحه وقراره باتخاذ عقوبات بشكل رجعي، لا يقصد منها بتاتا التعدي على سلطة الحكام بل أنها سوف تستخدم في حدود ضيقة.

وأوضح أنه قبل اجراء هذا التعديل، لم يكن بوسع الاتحاد الانجليزي اتخاذ اجراءات عندما يمر الحادث دون أن يراه الحكم، ولكن بعد ذلك سوف يتم اتخاذ عقوبات في الحالات الخطيرة وفي حدود ضيقة كما سلف.

وجاء تحرك الاتحاد الانجليزي لهذا التعديل، بعد المخالفة الخطيرة التي ارتكبها مهاجم ويغان اتليتك كالوم مكمانمان ضد لاعب نيوكاسل يونايتد ماساديو هايدارا، الموسم الماضي، حيث لم يتمكن حكام المباراة من رؤية ما حدث بشكل واضح، وبالتالي أفلت مكمانمان من العقوبة التي كانت ستوقع عليه.



وبعد واقعة مكمانمان، أقدم مهاجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو على مخالفة مماثلة ضد مدافع تشلسي ديفيد لويز، قبل أن يفلت من أي عقوبة مستحقة عليه كون حكم المباراة لم يقدم في تقريره أي شيء بذلك، لأنه لم يشاهدها بشكل واضح.

وبموجب التعديل سيكون بوسع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم فرض عقوبات باثر رجعي في مثل هذه الحالات فقط، مع العلم أنه كان يستند قبل ذلك على تقرير الحكم في فرض أي عقوبة.

يذكر أن الاتحاد الانجليزي تعرض، الموسم الماضي، لجملة من الانتقادات بسبب عدم فرضه عقوبات ضد ماكمانامان وبعده ضد أغويرو، لكنه برر دوما إلى أن قوانينه ولوائحه تمنع من اتخاذ أي عقوبة بحق اللاعبين بواسطة مراجعة الفيديو، وإنما الرجوع لتقرير حكم المباراة.