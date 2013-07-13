المهاجمون السعوديون .. عطاء قليل ومطالبات بالملايين

على الرغم من عدم ظهور المهاجمين السعوديين في الموسم الماضي بشكل جيد، وحلول لاعبين اثنين فقط من المحليين في قائمة أفضل عشرة مهاجمين في الدوري السعودي، إلا أن فترة الصيف عجت بالأخبار التي تفيد بزيادة مطالبات هؤلاء اللاعبين المادية تجاه أنديتهم والخلافات حول تجديد العقود التي انتهت بتحول ناصر الشمراني من الشباب للهلال ونايف هزازي من الاتحاد للشباب وعبدالرحيم جيزاوي من الأهلي إلى النصر.. ومازال مصير محمدالسهلاوي وعيسى المحياني وربيع سفياني معلقا وغير واضح المعالم.

وعلى الرغم من تلك المطالبات في العقود لم يقدم المهاجمون السعوديون أداءً مقنعاً في الموسم المنصرم، خاصة في الدوري وظل غالبيتهم أسيراً لدكة البدلاء لاسيما السهلاوي والجيزاوي والمحياني وفي كثير من المرات ياسر القحطاني وناصر الشمراني ونايف هزازي وربيع سفياني .. وكانت الأفضلية في الموسم الماضي للمهاجمين الغير سعوديين الذين تصدروا قائمة أفضل عشرة هدافين ولم يطل اسم ياسرالقحطاني (أفضل المحليين تسجيلا) إلا في المركز الرابع بـ13 هدفا خلف الأرجنتيني سبستيان تيغالي 19 هدفا والكنغولي دوريس سالمو 18 هدفا والبرازيلي ويسلي لوبيز 17 هدفا.

وعدا ياسر لا يحضر أي لاعب سعودي بين التسعة الأوائل ولم تظهر أسماء محمد السهلاوي وناصرالشمراني إلا في المركز العاشر مع الكوري الجنوبي بيونغ سو ولكل منهم 10 أهداف.. أما البقية فكانت لأسماء غير سعودية.





مطالبات بالملايين



على الرغم من تلك النتائج الضعيفة والتي لم يسجل فيها اللاعبون المحليين جميعا سوى 265 هدفا من أصل 531 هدفا في الدوري الماضي، يحاول المهاجمون ابتزاز أنديتهم للحصول على عقود ضخمة لا تتوازى مع ما قدموه.. فعبدالرحيم الجيزاوي رفض التجديد للأهلي وطلب 6 ملايين ريال في السنة ضعف عرض ناديه، على الرغم من أنه لم يسجل في 12 مباراة خاضها في الدوري سوى ثلاثة أهداف فقط منها هدف من ركلة جزاء، قبل أن يوافق على عرض النصر البالغ 4 ملايين في السنه.

ولا يختلف حال السهلاوي كثيرا عن الجيزاوي .. فهو يريد 6 ملايين ريال في السنة مقابل تجديد عقده على الرغم من أنه خاض مع النصر 20 مباراة (استبدل في تسع منها وحل بديلا في خمس)بمجموع 1866 دقيقة ولم يسجل سوى عشرة أهداف منها هدفان من ركلات جزاء.

ومع أن عيسى المحياني مرتبط مع الأهلي بعقد لثلاث سنوات ولم يمض منها سوى عام واحد فقط إلا أن اللاعب لا يبدو راضيا عن ناديه الجديد ويريد الانتقال لناد آخر مع أن أرقامه مع ناديه الجديد محبطة.. فهو خاض 16 مباراة (منها 8 كلاعب أساسي ومثلها بديل واستبدل في 7 مباريات).. بمجموع 687 دقيقة لم يسجل فيها سوى ثلاثة أهداف فقط.

وحتى ربيع سفياني الذي لا يريد التجديد مع بطل الدوري الفتح ويتفاوض معه حاليا النصر والأهلي مقدمين عروضهم له بأكثر من 4 ملايين ريال في السنة، فلم يسجل في 22 مباراة خاضها مع فريقه منها 18 كأساسي (استبدل في 15 منها) بمجموع 1439 دقيقة لعب سوى 5 أهداف فقط.. وصنع هدفين وهي أرقام لا تتساوى مع مبلغ الـ6 ملايين التي يريدها اللاعب في الموسم الواحد.





انتقالات كبيرة



حتى مع ضعف عطاء ناصر الشمراني ونايف هزازي في الموسم الماضي، إلا أن هذا لم يمنع ادارتي الهلال من التعاقد مع الأول بـ40 مليون ريال (منها 25 للشباب) والشباب مع الثاني مقابل 35 مليون ريال (منها 10 ملايين للاتحاد).. فالشمراني الذي سيتقاضى من نادية الجديد 5 ملايين كل عام وهو أقل بمليون عما كان يحصل عليه في الشباب لم يسجل سوى 10 أهداف فقط في الدوري، بعد أن كان هداف الدوري في موسمي 2012 و2011.. وهو خاض في الدوري 22 مباراة منها 18 كأساسي بمجموع 1656 دقيقة لعب.. وسجل فقط 10 أهداف وصنع 4 أهداف وأهدر ثلاث ركلات جزاء.

أما نايف هزازي فتبدو أرقامه أضعاف بكثير..فاللاعب الذي سيتقاضى من الشباب أكثر من 6 ملايين في العام الواحد لم يسجل في 18 مباراة لعبها مع ناديه السابق سوى هدف واحد فقط..أحتاج لكي يهز الشباك مرة واحدة في الدوري بعد 1193 دقيقة لعب.

ويأمل الهلاليون والشبابيون أن يكون أداء الشمراني وهزازي معهم أحسن حالا معهم، وأن يكون أشبه بما قدموه في نهائي الأبطال الذي سجل فيه الشمراني هدفين وهزازي هدفا.. وأن لا يكون بنفس أدائهما في الدوري.





أرقام مبالغ فيها



ويؤكد المدرب الوطني عبدالعزيز العودة أن مطالبة المهاجمين السعوديين تجاه أنديتهم غير منطقية وأنها فوق الممكن.. ويقول للعربية.نت: "لا يوجد مهاجم سعودي يستحق أكثر من مليوني ريال سنويا كحد أقصى .. ومانسمع به من مطالبات بستة وسبعة ملايين في الموسم الواحد أمر غير منطقي وفوق إمكانيات الأندية، خاصة وأن أداء اللاعبين في الموسم الماضي لم يكن مثاليا، فمن ضمن أفضل عشرة هدافين في الدوري لا يوجد سوى ياسر القحطاني ومحمد السهلاوي فقط، والأخير هو العاشر في القائمة".. ويتابع: "لا يمكن مقارنة اللاعبين الغير سعوديين باللاعبين السعوديين فمن يهز الشباك هم اللاعبون المحترفون الاجانب فقط".

ويصف العودة مطالبات اللاعبين للأندية في نهاية عقودهم بالابتزاز.. ويضيف: "كرة القدم عملية حسابيه.. ما سأدفعه يجب أن أنال مقابله..الجيزاوي والسهلاوي والسفياني وغيرهم يريدون أكثر من 6 ملايين في الموسم، بينما هم لا يقدمون ما يشفع لهم .. فالجيزاوي لم يسجل سوى 3 أهداف والسفياني خمسة ولا يستحق ثلاثة أهداف أن أدفع لأجلها ستة ملايين ولا حتى مليون".



أما الخبير والمحلل الرياضي الدكتور مدني رحيمي فأكد أنه لا يوجد لاعب سعودي يستحق هذه الملايين.. ويقول: "من الأفضل أن أتعاقد مع لاعب برازيلي أو أوروبي ولا يكلفني مليون دولار في السنة، وسيكون أفضل بكثير من مهاجم سعودي يلعب في الاحتياط ويريد أكثر من خمسة ملايين في السنة".. ويتابع: "لا يوجد لاعب سعودي يستحق كل هذه الأرقام".



