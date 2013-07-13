لاعب برازيلي .. احتفل بهدفه "فأصاب" نفسه

بعد إحرازه لأول أهدافه مع فريقه إنتيرناسيونال البرازيلي, أصاب اللاعب البرازيلي ماوريديس نفسه بعفوية، عقب احتفاله بهدفه الأول له في تاريخه بطريقة أكروباتية، وذلك في مباراة فريقه انترناسيونالي مع فريق اميركا مينيرو في إطار المرحلة الثالثة من منافسات كأس البرازيل.

وانقض اللاعب البرازيلي صاحب الـ 19 عاما ماوريديس برأسه على عرضية من زميله ليحرز الهدف الثالث لفريقه والأول له في مسيرته الاحترافية الكروية, إلا أن اللاعب أصابه الجنون في الدقيقة 88 بعد إحرازه لهدفه الأول، فأخذ يجري في الملعب قبل أن يقوم بحركة أكروباتية في الهواء احتفالا بالهدف، لكن حدث ما لم يكن يتمناه اللاعب إذ فشل ماوريديس في الهبوط على الأرض بسلام بعد حركته البهلوانية, وأصيب اللاعب في ركبته بعد الهبوط الخاطئ عليها في احتفاله.

وخرج اللاعب مصابا على الرغم من نزوله بديلا للنجم الاوروغواياني دييغو فورلان, فيما أكد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لن تكون بالهينة أو القليلة, ومن الممكن أن يستغرق علاج اللاعب شهورا كثيرة.

يذكر أن المباراة قد انتهت بفوز انترناسيونالي على أميركا مينيرو بنتيجة 3-1.