تسونامي في نيجيريا وغيرها

ذكرت وكالات الأنباء أن الاتحاد النيجيري أوقف أربعة أندية، لأنها تواطأت في ما بينها، وانتهت بأهداف بلغت 146 هدفاً، إذ سحق فريق بلاتو يونايتد منافسه أكوربا بـ79 في مقابل لا شيء، بينما جاء فوز بوليس ماشين على بابايارو بـ67 من دون رد في مباراتين حاسمتين للتأهل في دوري الدرجة الثالثة، فأنست الناس حربهم مع بوكو حرام.

وإذا كانت هذه سابقة في بلد تلقى فيه كرة القدم شعبية كبيرة، فإن بلداناً أخرى شهدت نتائج أكثر إثارة، من ذلك ما حدث في العام 1979، حين أمطر فريق آيلندن منافسه ملادوست في الدوري اليوغسلافي بنتيجة 134 هدفاً في مقابل هدف واحد، واعتبرها الماريشال تيتو نكته رياضية، لكن تبيّن بعد 10 أعوام، أنها ذات حسابات إثنية، وما جاء بعدها أدهى وأمر.

ومنذ أعوام، دخلت مباراة نسوية جرت في إنكلترا قاموس غينيس، لأنها انتهت بنتيجة 50 هدفاً في مقابل هدف واحد، وقبلها سجل فريق كاميروني 47 هدفاً في مقابل صفر، واُعتبر رقماً لا يمكن تحطيمه في مباراة من المستوى العالي، بلغ لأسماع العالم منذ أعوام خبر من مدغشقر يفيد أن مباراة بين فريقين غريمين انتهت في لحظة غضب بتسونامي من الأهداف بلغت 149 هدفاً في مقابل صفر، وتجاوزت مباريات كرة السلة، إذ تعمد لاعبو فريق أولمبياد لميرن إس. أو. إي بتسجيل الهدف تلو الآخر في مرماهم أمام دهشة الجمهور ولاعبي الفريق المنافس ستاد أديما إس، والسبب احتجاجاً على حكم المباراة الذي أثار أعصابهم منذ البداية، فراحوا يمطرون شباكهم، بينما اكتفى الحكم طوال الدقائق الـ90 يعد الأهداف إلى النهاية.

ولأنني أهتمُّ بمثل هذه الأخبار غير المألوفة، رحتُ أعلق على مباراة الملغاش بمنطق بسيط: أولاً، إن الحكم قام بعمله كما يُشير إلى ذلك القانون، ولم يوقف المباراة، لأنه لا يوجد ما يبرر توقيفها، حتى إن تسبب في إثارة أعصاب الفريق الذي أقدم على فعلته هذه، وهو ليس الحكم الأول الذي يدفع فريقاً إلى الغضب وتوتر الأعصاب.

ثانيا، إن لاعبي أولمبياد لميرن كانوا يسجلون الهدف، ويأخذون الكرة إلى نقطة وسط الملعب، ثم يعودون بها إلى شباكهم مدة 90 دقيقة متواصلة، أي أنهم كانوا يحترمون قانون اللعبة، وعبّروا عن غضبهم بطريق متمدنة جداً.

ثالثاً، والأمر يتعلق بفريق ستاد أديما الذي قضى 90 دقيقة، يتفرج على مشهد مثير، ولم يقم بحركة واحدة في اتجاه مرمى المنافس الذي كفاهم شر تسجيل 149 هدفاً في مباراة واحدة، ربما لن يسجلوا عدداً كهذا في خمسة أو ستة مواسم.

رابعاً، كم استهلك الهدف الواحد زمنياً لـ149 هدفاً سجلها لاعبو نادي أولمبياد في شباكهم؟ بحساب بسيط نصل إلى أن الأولمبياد يُسجل كل 40 ثانية هدف أو أقل، لأنها كانت تجري في نصف ملعب.

إن مثل هذه الواقعية التي تشهدها مباريات كرة القدم، تكشف عن أن أعظم نتائج هذه اللعبة هي التي لا تتجاوز الثلاثة أهداف، وأحلاها التي لا تتجاوز الخمسة، وأكثر إزعاجاً هي التي تصل إلى 10 أهداف، وما فوق ذلك هو عبث لا غير، فكرة القدم تظل اللعبة الأجمل في العالم، لكنها قد تتحول إلى اللعبة الأسخف بين الرياضات، عندما تتحول إلى تصفية حسابات، وبيع وشراء، وضحك على ذقون الناس الذين يدفعون مبالغ كبيرة في سبيل الفرجة والمتعة، ولكم بمناسبة شهر الصوم أن تفطروا على ما شئتم من أهداف ملغاشية ونيجيرية... بالصحة والهناء.

نقلا عن "الحياة" السعودية