لاعب برشلوني يرتبط بـ"سميرة لبنانية"

يبدو أن مدافع برشلونة الشاب مارك بارترا، يسير على خطى زميليه في الفريق جيرارد بيكيه وسيسك فابريغاس، إذ كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن ارتباطه بفتاة تنحدر من أصول لبنانية تدعى "سميرة خليل"، لتصبح اللبنانية الثالثة داخل "الأسرة الكاتلونية".

ونشرت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة صوراً لبارترا برفقة الفتاة اللبنانية المولودة في الأرجنتين لأب لبناني وأم فرنسية، والتي كانت فيما مضى مرتبطة بمهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، قبل أن ينفصلا.

وأصبح بارترا ثالث لاعب في برشلونة يرتبط بلبنانية، بعد جيرارد بيكيه، الذي أنجب من المطربة الكولومبية الشهيرة وذات الأصول اللبنانية "شاكيرا"، وسيسك فابريغاس، الذي أنجب كذلك طفلة من اللبنانية دانيلا سمعان.

وتألق بارترا مؤخراً مع منتخب بلاده للشباب خلال بطولة كأس أمم أوروبا للشباب، وساهم بالتتويج بلقب البطولة على حساب إيطاليا، وهو يأمل أن يقوده ذلك لحجز مكان في تشكيلة برشلونة بعدما ظل حبيس مقاعد البدلاء خلال الموسمين الماضيين.