ليفربول الإنجليزي يخصص غرفة في ملعبه للصلاة

سار ليفربول الإنجليزي على خطى مواطنه نادي نيوكاسل يوناتيد، بإعلانه عن تخصيص غرفة خاصة في ملعب التدريبات من أجل تمكين لاعبيه وإدارييه المسلمين من أداء الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال كولو توريه لاعب ليفربول المنضم حديثا للفريق: "إن إدارة ناديه قررت تخصيص هذه الغرفة لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك".

وأوضح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن إدارة ليفربول تحرص على مساعدة لاعبيها لأداء شعائرهم الدينية، كما تبدي تفهما كبيرا بشعائر شهر رمضان.

واعتبر اللاعب المسلم أن خوض المباريات والتدريبات خلال فترة الصيام هو تحديا له ولجميع اللاعبين المسلمين، مؤكدا أن هذا الأمر يجعله يشعر بالقوة والقدرة على هذا التحدي.

واعترف توريه الذي انتقل مطلع الموسم الحالي من مانشستر سيتي الى ليفربول في صفقة انتقال حر، بأن الجميع في ليفربول يساندوه في أمر الصيام والشعائر الدينية، وأكد على أنه جاهز ذهنيا للعب والصيام في آن واحد.

ويملك ليفربول سجلا ناصعا في احترام شعائر لاعبيه وادارييه المسلمين، لدرجة أن لاعبي فريقه لم يقوموا بنقل ملابس طبيب الفريق المسلم من غرف تبديل الملابس حتى لا يتناثر عليها رذاذ الكحول الذي احتفلوا به بعد فوزهم الموسم قبل الماضي بكأس كارلينغ.

وكان ليفربول قد نشر على موقعه على شبكة الانترنت، تهنئة لجميع لاعبيه وادارييه وجماهيره المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يذكر أن نادي نيوكاسل خصص الموسم الماضي غرفة للاعبيه المسلمين من أجل اقامة الصلاة فيها قبل بدء المباريات أو التدريبات.