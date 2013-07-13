ملياردير أميركي يشتري فولهام

أعلن الملياردير الأميركي من أصول باكستانية شاهد خان عن توصله لاتفاق لشراء نادي فولهام الإنجليزي من المصري محمد الفايد.



وقال خان مالك نادي غاكسونفيل جاغوارز لكرة القدم الأميركية: "منحني السيد الفايد فرصة ومسؤولية أن أكون القائد الجديد لفولهام. يشرفني ذلك وأشكره على السنوات الـ16 من عمله الاستثنائي على رأس النادي.



لقد أنقذه وجعل منه ناديا في الدوري الممتاز".



وناهزت الصفقة 150 مليون جنيه (نحو 173 مليون يورو) بحسب الصحافة، وصدق عليها الدوري الممتاز.



وأضاف خان (62 عاما) الذي تقدر ثروته بـ91ر1 مليار يورو: "أولوياتي هي الحفاظ على مستقبل النادي وملعب كرايفن كوتيدج في الدوري الممتاز.



يذكر أن الفايد (84 عاما) حول فولهام من فريق عادي في الدرجة الثالثة لدى وصوله عام 1997 الى ضيف دائم على الدوري الممتاز وبلغ نهائي الدوري الاوروبي 2010 حيث خسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2.



وقال الفايد: "سيكون فولهام بين أيد أمينة مع شاهد الذي حقق نجاحا في عالم الاعمال ويملك شغفا كبيرا في الرياضة".