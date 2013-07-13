من يدفع فاتورة إلغاء الدوري

الفاتورة التي سندفعها بسبب إلغاء الدوري العام لكرة القدم وتجميد نشاط اللعبة لأجل غير مسمي ستكون فاتورة ثقيلة ومرهقة لكرة القدم المصرية التي تمر بأزمة حقيقية تفوق بكثير الأزمة التي تعرضت لها في ستينيات القرن الماضي بسبب نكسة 1967 .. قد يكون لإلغاء الدوري آثار سلبية علي لياقة اللاعبين ومستواهم .. لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن أندية بعينها لديها ارتباطات في بطولات الأندية الأفريقية .. وهذا قد يؤثر بشكل سلبي علي أداء هذه الفرق ويضعف موقفها لأن استعدادها لن يكون علي المستوي المطلوب أبداً .. فالمباريات المحلية ألغيت ..والتدريب وحده لا يكفي وحتي لو فكرت إدارة أي ناد إقامة معسكر خارجي فإنها ستتحمل مالا تطيق لأن كل الأندية بلا استثناء تعاني نوعاً من الجفاف المادي في ظل عدم إقامة مباريات وتوقف سداد الرعاة لالتزاماتهم وعدم وجود عائد من البث التليفزيوني للمباريات .. كما أن هذا التوقف القسري للمباريات سيكون تأثيره رهيبا علي المنتخب الوطني الذي تأهل إلي الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل بعد أن حقق نتائج مبهرة لم يسبق له أن حققها .. فالمنتخب نتاج الأندية وبالتالي فإن الأندية عاجزة عن إعداد لاعبيها وهذا سيكون له مردودات سيئة علي المنتخب في المرحلة الحاسمة من التصفيات ..

في تصوري أن جمهور كرة القدم في مصر هو السبب فيما وصلنا إليه الآن بسبب حماقة واندفاع البعض منه وتورطهم في أعمال مشينة كانت السبب في تكدير صفو اللعبة الشعبية الأولي وتوقف المباريات لأنهم اقتحموا الملاعب وروعوا الآمنين من السكان الذين يعيشون في محيط الاستادات وتحول دورهم من مشجعي كرة قدم إلي فتوات يقطعون الشوارع ويحرقون المتاجر وسيارات خلق الله في فهم خاطيء لمعني الحرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعسفهم في التعامل مع رجال الشرطة وانهيار العلاقة بين الطرفين انهياراً صريحا .. لكن بعد أن عاد الوئام بين الشرطة والشعب في الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو الماضي أعتقد ان ذلك سيكون مشجعا في المستقبل بعد أن ينتهي الاقتسام الذي ساد المجتمع المصري المتماسك دوما .. لأننا لم نعتد علي هذا الانقسام .

نقلا عن "الجمهورية" المصرية