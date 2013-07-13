مورينهو: "أعيش حاليا أفضل مستوياتي"

وجه البرتغالي جوزيه مورينهو العائد لتدريب تشلسي الإنجليزي إنذارا لباقي منافسيه خلال جولة الفريق اللندني الآسيوية، معتبرا أنه يعيش أفضل مستوياته.



وقال مورينهو من بانكوك حيث يعسكر حامل لقب الدوري الاوروبي لكرة القدم: "لدي بعض الشعر الأبيض، لكن في حالتي هذه علامة جيدة ويعني اني أصبحت أفضل من قبل".



وتابع المدرب "المميز" الذي قاد تشلسي بين 2004 و2007: "أعتقد أني لم أكن بهذا المستوى من قبل، لانه في مهنتي الخبرة تعتبر من العوامل الرئيسة بعد مشواري الأول في تشلسي، تنقلت في أوروبا سنتين في إيطاليا وثلاث سنوات في إسبانيا، وقد تعززت ثقافتي الكروية".



وأحرز مورينهو (50 عاما) مع انتر ميلان الايطالي لقبين في الدوري (2009 و2010) وكأس إيطاليا (2010) ودوري أبطال أوروبا (2010)، لكن إنجازاته مع ريال مدريد الإسباني كانت أقل بكثير في ظل هيمنة برشلونة، إذ أحرز لقب الدوري (2012)، كأس الملك (2011) والكأس السوبر (2012)، وفشل بقيادة الفريق الملكي الى لقبه العاشر في دوري ابطال اوروبا.



وحيا مورينهو الذي تعثر اثناء صعوده الى منصة المؤتمر الصحافي قدوم الهولندي ماركز فان غينكل معتبرا اياه "أحد أكبر المواهب الأوروبية"، والألماني اندري شورلي والحارس الاسترالي مارك شفارتسر (40 عاما).



واعتبر مورينهو ان شفارتسر هو "الرجل المثالي لتحفيز والضغط على الحارس الاساسي (التشيكي بتر تشيك)" الذي اعتبره "الحارس الأفضل في العالم".