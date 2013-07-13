مويس يرد على مورينهو: روني ليس للبيع

لم يلبث المدير الفني لمانشستر يوناتيد ديفيد مويس، كثيرا، قبل الرد على مغازلة نظيره في تشلسي جوزيه مورينهو، لمهاجم الفريق والمنتخب الانجليزي واين روني، ليصدمه ويحذره في نفس الوقت بأن روني ليس للبيع.

وقالت صحيفة "الصن" الانجليزية إن مويس رد سريعا على أمنيات مورينهو الذي عبر عن إعجابه بروني، وبأن يكون من بين أفراد فريقه، موضحا أنه واجه أسئلة كثيرة عن مستقبل روني، وإجابته واضحة أنه ليس للبيع.



وسخر مويس من تصريحات مورينهو بشأن حديثه عن عدم تعليقاته على لاعبين مرتبطين بأنديتهم، مؤكدا أن مورينهو تحدث ذلك، ولكن هذا ما حدث، في اشارة منه للحديث عن روني الذي لا يزال مرتبطا مع مانشستر يوناتيد.

وارتبط اسم روني بالكثير من الأندية الأوروبية للانضمام لصفوفها، وذلك بعدما كان موضعا للشائعات حول رحيله عن مانشستر يوناتيد، وما عزز ذلك عودته من معسكر فريقه في اسيا صوب انجلترا بسبب الاصابة التي ألمت به.

وعاد مويس وأكد مجددا، أنه سئم من كثرة أسئلة الصحافيين حول مستقبل روني، مشيرا الى أن روني لاعب في مانشستر يوناتيد وسيظل الأمر كذلك.

وجاءت تصريحات مويس ردا على مماثلة أدلى بها مورينهو خلال مؤتمر صحافي عقده في تايلاند حيث معسكر فريقه التدريبي، قال فيها إنه معجب بشدة بروني، ويحب طريقة لعبه، لكنه رفض التطرق أكثر حول امكانية جلبه لتشلسي.

يذكر أن تشلسي يبذل جهودا مضنية وسرية من أجل امكانية التعاقد مع روني الذي تأكد أمس غيابه عن الملاعب لنحو شهر بسبب إصابة تعرض لها في أوتار الركبة، والتي ستبعده عن أولى مباريات فريقه الرسمية في الدرع الخيرية، وقبلها جولة مانشستر يوناتيد الآسيوية.