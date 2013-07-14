إلى متى «تستجدي» كرة الكويت؟

الخبر الذي نشرته صحيفة البيان الاماراتيه في عدد الأمس والمتضمن تأكيدا من إدارة نادي الوحدة الاماراتي تحملها تكاليف مشاركة منتخب الكويت الأولمبي في الدورة الودية التي ينظمها النادي الظبياني من 26 يوليو الى الثاني من أغسطس، لعله يحمل من الرسائل ما يستحق أن يتم التوقف معها، خاصة من قبل المؤسسات الرياضية والحكومية في الكويت، لمتابعة ما آل اليه حال المنتخبات الكويتية من استجداء لتحمل نفقات مشاركاتها في البطولات الخارجية، من أجل تمثيل مشرف أسمى أهدافه اعلاء راية الوطن عالية خفاقة في المحافل القارية والاقليمية والدولية.

لم أعتقد في يوم من الأيام أن تصل كرة الكويت الى ما وصلت اليه، على مستوى الضائقة المالية التي يعاني منها اتحاد الكرة منذ أكثر من السنوات الثلاث، ولم يتوقع حتى المعارضين للرأي الكروي الكويتي، أن تظهر منتخبات الكويت «الوطنية» منتظرة لما سيجود به حال المنظمين للبطولات من تبرعات يستطيعون من خلالها إعداد لاعبيها بما يتناسب والاستحقاقات المنتظرة، لكنه الواقع «المؤسف» الذي بات يلقي بظلاله السلبية على الصورة العامة للمنتخبات الكويتية التي طويلا ما ظلت رقما صعبا في انجازاتها، وما يمكن أن تقف عليه من تجهيزات ومعسكرات خارجية.

ان ما توقف عليه حال الكرة الكويتية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لم يكن بخافيا على الجميع في الخارج أكثر من الداخل الكويتي، لكنه لم يحرك اي جديد في «المعضلة» التي أضطر بعدها رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ الدكتور طلال الفهد الى الاعلان عن ايقاف النشاط الكروي الكويتي في ال24 من الشهر الحالي، إن لم يستجد الجديد في قضية الافراج الكامل عن مخصصات اتحاد الكرة الحكومية المالية التي تصر «مالية» الكويت على ايقافها مالم يتم الحصول على موافقة «مالية» مجلس الأمه.

وفي هذه القضية لم يعد بالهام أن نتحدث عن عراقيل مصطنعة يتعرض لها اتحاد الكرة الكويتي، أكثر من التطرق الى ما هو أكثر أهمية في الوقت الذي تتعرض فيه سمعة وقيمة الكرة الكويتية للنزول الى مراحل متدنية، والتي يفترض أن تتقدم جميع الأجندات حتى المعارضة منها، ذلك اذا ما تحدثنا أن سمعة «الكويت» هي قضية وطن لا يمكن الجدال فيها، وأن ما ينسحب عن المنتخب الكويتي الأولمبي وهو مشاركا بالتبرعات في بطولة الوحدة، ينسحب أيضا على باقي الجوانب والاتجاهات الكويتية الأخرى.

ان رضوخ «اولمبي» الكويت لقرار المشاركة في بطولة لا تشارك بها أكثر من الأندية، لم يكن من الخيارات المثالية للمنتخب الأزرق الذي سيواجه في البطولة الاولمبية الخليجية التي ستحتضنها البحرين في أغسطس القادم منتخبات استفاد لاعبيها من معسكرات أوروبية، لكنه الواقع الجديد الذي بات مخيما على المشهد الأزرق، ومن خلاله فضل المنتخب النيبالي أيضا الاعتذار عن القدوم للكويت لاقامة معسكر مغلق ولعب مباراتين أمام الأولمبي، وهي تداعيات متواصلة لعدم تمكن الاتحاد الكويتي من تقديم ما يلزم للإيفاء بإلتزامات مالية مناسبة نظير استضافته الجيد من المنتخبات!

التصريحات الأخيرة لوزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عندما قال أن الأزمة المالية لاتحاد كرة القدم في طريقها إلى الحل، وأن الاتحاد سيتسلم ميزانيته قريباً، يبدو أنها توقفت حتى اشعار آخر، في ذات الاتجاهات التي توقفت فيها إشعارات وخطابات أكثر ثقلا لم تتمكن وحتى الآن من ابعاد المؤسسة الكروية عن «العبث» الغير نظامي الذي تمارسه بعض الشخصيات التي تظهر «معادية» لرئيس الاتحاد.!

نقلا عن "الأيام" البحرينية