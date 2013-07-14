الأندية السعودية.. تغير جلدها بـ"80" صفقة محلية

أكثر من 80 صفقة محلية أبرمتها الأندية السعودية حتى الآن، ومازالت هناك محاولات لإجراء المزيد من الصفقات.. وعلى عكس السنوات الماضية شملت التغييرات أسماء كبيرة، كان أبرزها انتقال هداف الشباب ناصر الشمراني للهلال، وهداف الاتحاد نايف هزازي للشباب، ومهاجم الأهلي عبدالرحيم الجيزاوي للنصر، ولاعب وسط الاتفاق يحي الشهرى للنصر.. وجاءت تلك الصفقات الكبيرة امتدادا للموسم الماضي الذي شهد وسطه انتقال مدافع الهلال وأندرلخت البلجيكي أسامة هوساوي للأهلي ولاعب وسط الهلال أحمد الفريدي للاتحاد، وأسطورة الاتحاد محمد نور للنصر.. وفيما تجاوز ما دفعته الأندية في الموسم الماضي أكثر من 500 مليون ريال.



وقدر رياضيون قيمة الصفقات التي دفعت حتى الأن بأكثر من 720 مليون ريال بما فيها الصفقات الخارجية.. غير أن كثيرا من هذا المبلغ مجدول على أكثر من عامين.. وحظيت 6 صفقات محلية بنصيب الأسد بعد أن تجاوزت أكثر من 165 مليون ريال.. وماتزال صفقة انتقال يحيى الشهري للنصر الأكبر حتى الآن بعد تجاوزها حاجز الـ52 مليون ريال بما فيها حصة الاتفاق واللاعب والوسطاء.. فيما بلغت صفقة انتقال مهاجم الشباب ناصر الشمراني للهلال 40 مليون ريال، ودفع الشباب 35 مليونا للتعاقد مع نايف هزازي.. وبلغت صفقة انتقال عبدالرحيم جيزاوي للنصر 20 مليون ريال ودفع الهلال 9.5 مليون للتعاقد مع عبدالله الحافظ و8 ملايين للتعاقد مع فايز السبيعي (حقوق اللاعب وهي الجزء الأكبر من الصفقة مجدولة على مدة العقد المستمر لأربع سنوات).

وفيما حسم أكثر من 80 لاعبا مصيرهم حتى الآن مايزال هناك لاعبون يبحثون عقود جديدة.. أبرزهم محمد السهلاوي الذي لم يتفق مع ناديه النصر على التجديد، وكذلك عيسى المحياني الذي يريد أن يلعب أساسيا وربيع سفياني الذي يريد ناديا أكبر من بطل الدوري الفتح.

تغييرات جذرية

أكثر الأندية التي غيرت من لاعبيها كان الرائد الذي تعاقد مع 14 لاعبا جديدا منهم 4 غير سعوديين، فيما تعاقد الفيصلي مع 10 لاعبين جدد، والتعاون مع 9 لاعبين والاتفاق مثلهم.. فيما سيمثل الهلال في الموسم المقبل 7 لاعبين جدد للمرة الأولى، وتعاقد نجران مع 8 لاعبين جدد وهو حال الضيف الجديد لدوري المحترفين العروبة.. اما النهضة حتى الآن تعاقد مع 5 لاعبين.

وجدد النصر قائمته بأربعة لاعبين دفع لهم أكثر من 90 مليون ريال حتى الآن، وتعاقد الشباب مع أربعة لاعبين جدد والاتحاد مع ثلاثة ومثله لبطل الدوري الفتح.. أما الأهلي فلم يتعاقد حتى الآن إلا مع لاعب واحد مع أنه خسر أكثر من لاعبين حتى الآن.

أسماء جديدة

يتوقع الهلاليون موسما أفضل بعد أن ينضم لصفوفهم اللاعبون الجدد الذين تعاقدوا معهم محليا، وهم المهاجم ناصر الشمراني والحارس فايز السبيعي والمدافع عبدالله الحافظ، اضافه للاعب الوسط عبدالله عطيف والمهاجم يوسف السالم.. إلى جوار ثلاثة محترفين غير سعوديين.

اما الشباب فتعاقد مع نايف هزازي وعبدالله الفهد ووسام وهيب كأسماء جديدة محليا، ودفع النصر أكثر منى 70 مليونا للتعاقد مع يحيى الشهري وعبدالرحيم جيزاوي ومبالغ أكبر للتعاقد مع ثلاثة لاعبين غير سعوديين يلعبون مع البحريني محمد حسين.

وجدد بطل الدوري الفتح دمائه بثلاثة لاعبين عوضا عن أربعة لاعبين سيفقدهم في الموسم المقبل.. وتعاقد مع محمد نامي وعبدالله الدوسري وعلي المزيدي.. أما الاتحاد فتعاقد مع تركي الخضير وعمار الدحيم كلاعبين محليين.

الوسط أكثر

سعت أندية الوسط للتعاقد مع أكبر قدر من اللاعبين المحللين لتقوية صفوفها للموسم الجديد، فتعاقد الرائد مع 14 لاعبا جديدا والفيصلي مع عشرة لاعبين، والتعاون مع تسعة، والعروبة ونجران مع ثمانية لاعبين لكل منهم، أما الشعلة فلم يتعاقد حتى الآن إلا مع لاعبين اثنين فقط.

وبدءا من الموسم المقبل سيرتدي حسام الحارثي وحسن خيرات وسليمان العبدالله مع فؤاد المطيري ورائد المرواني وحسن الخضيري وعدي عمرو ومحمد الشمراني وحسام الدوسري ورياض العريني شعار الرائد.. فيما بات كل من سعد اليامي ومنصور النجعي ووخليل عطية وريان بلال مع خالد راضي وعبيد الشمراني ويوسف خميس وعلاء ريشاني للفيصلي.

وتعاقد الشعلة مع أحمد الخير وأحمد الكعبي، وحصل نجران على توقيع كل من احمد سهيل وعبدالله الشنقيطي وياسر السريدي مع عويضة العامري، اما التعاون فتعاقد مع ماجد هزازي وسند شراحيلي ومحمود معاذ وعدنان فلانه مع عبده حكمي وبدر الخراشي.

أما الضيفان الجديدان للدوري الممتاز العروبة والنهضة فحصنا صفوفهم بصفقات مهمة، فتعاقد الاول مع عبدالله ذيب ومحمد محسن وموسى الشمري وعبدالعزيز فلاته وإبراهيم صلاح ومروان الموسى وسعود فلاته وفواز فلاته، فيما تعاقد الثاني مع تيسر آل نتيف وصاحب العبدالله وفيصل الدوسري.

وماتزال الأندية تسعى جاهده للحصول على صفقات جديد قد تضاعف في حال حصولها المبالغ المدفوعة أكثر.. خاصة لو انتقل ربيع سفياني من الفتح ومحمد السهلاوي من النصر وعيسى المحياني من الأهلي.