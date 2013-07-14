الجزائر تتمسك بحضور ريال مدريد لخوض مباراة استعراضية

أبدت الجزائر اهتماما وتمسكا كبيرين بمجيء نادي ريال مدريد الاسباني إلى البلاد أواخر شهر رمضان الجاري؛ لخوض مباراة استعراضية، وذلك رغم اعتراض اتحاد الكرة.

وأبلغ اتحاد الكرة الجزائري الذي يترأسه محمد روراوة، في رسالة رسمية موقعة باسم أمينه العام، إدارة شركة موبيليس للاتصالات المملوكة للحكومة الجزائرية التي كانت وراء دعوة ريال مدريد، باستحالة استضافة المارد الاسباني في الجزائر في الموعد المتفق عليه، نظرا لارتباط المنتخب الجزائري بلقاء ودي مع نظيره الغيني يوم 14 أغسطس المقبل وأيضا لعدم جاهزية أندية دوري المحترفين المنشغلة بالتحضير للموسم الجديد.

ووقع اتحاد الكرة الجزائري في حرج كبير من طلب شركة موبيليس التي أعلن مديرها العام سعد دامة نهاية يونيو الماضي عن اتفاقه مع إدارة الريال للعب مباراة استعراضية في الجزائر، لكون الاتحاد مرتبطا بعقد رعاية مع شركة "نجمة" (إحدى الشركات المنافسة لموبيليس)، يدر عليه نحو 6 ملايين يورو سنويا.

ولكن مسؤول في شركة موبيليس أكد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن موقف اتحاد الكرة اغضب أعلى السلطات في البلد، خاصة وأنها تعتبر قدوم الريال بكامل نجومه في هذا الظرف يعتبر أكثر من مجرد انتصار للجزائر سواء أن كان على الصعيد السياسي أو الاجتماعي وحتى الاقتصادي.

ونوه المصدر أن الأطراف النافذة في الحكومة، لامت وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، الذي صرح بان ملف ريال مدريد يوجد قيد الدراسة على مستوى اتحاد الكرة، معتبرة أن مصلحة وسمعة البلاد تتجاوز الحسابات الشخصية والاعتبارات التجارية.

كما كشف أن المباراة ستقام مثلما تم الاتفاق، مشيرا إلى أن شركة موبيليس ستعقد رفقة ممثل عن ريال مدريد مؤتمرا صحافيا في الأيام القليلة المقبلة للتطرق إلى كل التفاصيل بهذه المواجهة "التاريخية".

