الحكام السعوديون يشهرون 2844 إنذارا في 4 مواسم

أظهرت احصائيات لجنة الحكام السعودية من خلال ارقامها غير المعلنة التي أدارت فيها آخر أربعة مواسم لدوري المحترفين السعودي، عن إشهار الحكام السعوديين "2844" انذارا للاعبين من بينها "2668" بطاقة صفراء و"176" بطاقة حمراء خلال المواسم الأربعة الماضية، طبقا لموقع احصائيات الدوري السعودي.

وحصل فريق نجران السعودي على نصيب الأسد من البطاقات الصفراء، حيث حصل لاعبوه في أربعة مواسم على "218" بطاقة صفراء، بينما جاء فريقا الاتحاد والأهلي في قمة قائمة الفرق التي حصلت على بطاقات حمراء برصيد "20" بطاقة، وتذيل فريق الهلال جدول ترتيب الإنذارات بعد أن حصل لاعبوه على "135" بطاقة صفراء، و"5" بطاقات حمراء.

وعلى صعيد الحكام السعوديين يبرز دائما اسم الحكم الدولي الملقب "بالمونديالي" خليل جلال من الحكام الدوليين المتميزين حيث يتسم بالجراءة في إتخاذ القرارات بعد ان أحتسب "36" ركلة جزاء في "47" لقاء أداره في أربعة مواسم ماضية، الى جانب أسماء عدة برزت في الأونة الأخيرة، فيأتي على سبيل المثال الحكم الدولي عبدالرحمن العمري كأكثر الحكام السعوديين قيادة للمواجهات برصيد "63" لقاء، وجاء الحكم فهد المرداسي الذي ادار "53" لقاء الأبرز في اشهار البطاقات الحمراء برصيد "19" بطاقة، وشارك الحكم مؤيد الصايغ في "74" لقاء كأكثر الحكام المساعدين في دوري المحترفين السعودي.

