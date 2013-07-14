رسميا: بايرن ميونيخ يضم الكانتارا مقابل 25 مليون يورو‏

اعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني، بطل الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، اليوم الاحد، انه ضم لاعب وسط برشلونة الاسباني تياغو الكانتارا مقابل 25 مليون يورو.



ووقع الكانتارا (22 عاما) عقدا مدته 4 سنوات، حسب بيان اصدره النادي الذي يشرف على تدريبه حاليا الاسباني غوزيب غوارديولا والذي اوصى بضم هذا اللاعب.



واوضح بايرن ميونيخ انه سيدفع 20 مليونا على ان يتم تسديد ما تبقى من ريع المباريات الودية بين الناديين، مشيرا الى ان اللاعب الجديد سينضم الى زملائه في الايام القليلة المقبلة.



وقال رئيس الهيئة القيادية في النادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه في بيان "تياغو الكانتارا هو الرغبة الكبيرة لمدربنا الجديد بيب غوارديولا، ونحن سعداء باننا انجزنا هذا الانتقال الكبير. انه لاعب رائع وامامه آفاق كبيرة ستعزز موقع بايرن ميونيخ".



واختار الاتحاد الاوروبي الكانتارا قائد منتخب اسبانيا الرديف افضل لاعب في بطولة اوروبا لهذه الفئة في يونيو، وكان صاحب ثلاثية من اهداف اسبانيا في مرمى ايطاليا (4-2) في المباراة النهائية.



وكان بايرن ميونيخ انفق 37 مليون يورو من اجل ضم الدولي الالماني الشاب ماريو غوتسه من بوروسيا دورتموند.