بيليغريني يعترف بصعوبة تعويض تيفيز وبالوتيلي

اعترف المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي مانويل بيليغريني بصعوبة تعويض مهاجمي الفريق السابقين ماريو بالوتيلي وكارلوس تيفيز، مؤكدا أنهما تركا فراغا برحيلهما.



وقال بيليغريني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي على شبكة الانترنت، إن فريقه لا يزال يحتاج لتدعيم في صفوفه خصوصا في الناحية الهجومية.



وأكد أنه يريد أن يكون لديه لاعبان في نفس المركز، مع زيادة العدد لأكثر من ذلك في بعض المراكز الحساسة كالخط الهجومي، ليصل لثلاثة أو أربعة لاعبين.



وأشار إلى أن رحيل مهاجمين من الطراز الرفيع على شاكلة بالوتيلي وتيفيز أثر بشكل كبير، ولكن سيحاول تعويض ذلك بالتعاقد في الوقت الحالي مع مهاجم واحد على أقل تقدير لسد الفراغ.



وكان بالوتيلي قد رحل عن صفوف مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واتجه صوب ميلان الايطالي، بينما اتخذ تيفيز وجهة ايطالية أخرى مع يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



على صعيد آخر، تعهد بيليغريني بأن يقدم فريقه في الموسم المقبل انتصارات مقرونة بأداء جميل، وذلك في اشارة ضمنية منه للانتقادات التي طالت مانشستر سيتي تحت قيادة الايطالي مانشيني الذي نجح في تحقيق الانتصارات ولكن بأسلوب دفاعي ممل في بعض الأحيان.



وأوضح المدرب التشيلي أن جماهير مانشستر سيتي سوف ترى فريقها يلعب بطريقة مختلفة عن الأعوام السابقة، وسيكون الأسلوب جميلا ومقنعا.

