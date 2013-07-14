حرارة الانتقالات

حرارة الصيف وسخونته العالية انعكست أجواؤها على المشهد في الساحة الرياضية، ولعل النشاط والحركة اللذين يدبان داخل أروقة الأندية خير ما يؤكد ذلك، من خلال التعاقدات التي تمت وستتم في هذه الفترة على صعيد اللاعبين والمدربين، إذ سجلت رقماً قياسياً في عددها، وكشفت حرص الأندية على إغلاق هذا الباب مبكراً، حتى لا تقع في الحرج والخطأ الذي اعتادته مع بداية كل موسم، وتدخل بعدها في دوامة المشكلات التي تنتهي عند أبغض القرارين، إما بحل الإدارة أو إقالة و«تفنيش» المدرب.

من بين تلك التعاقدات، كان خبر مغادرة الروماني كوزمين قلعة البنفسج، وتوجهه إلى معقل الفرسان الأبرز والأهم، الذي شغل الساحة وأهلها، كونه جاء مفاجئاً وغير متوقع، بعد قصة النجاح التي عاشها مع العين، وحالة التوافق الكبير التي جمعتهما والتي لم تخل من الإطراء والغزل طوال تلك الفترة، لكن ذلك التحول المفاجئ في مسار المدرب أثار دهشة واستغراب الجميع، لسبب بسيط، وهو أن فريق العين أمنية لأي مدرب، نظراً للمقومات والعوامل المساعدة التي تقوده إلى النجاح وتحقيق الإنجازات، بيد أن كوزمين قلب الآية في هذه المرة لأسباب عدة، قد يكون أهمها هو ذكاء المدرب ونظرته المستقبلية التي لربما أصاب وأجاد قراءتها من وجهة نظر النقاد والمحللين، كون تطلعات العين للموسم المقبل، لن تنحصر في المسابقة المحلية فقط، فهي لن تكون الهدف الأسمى له، إذ ان تركيزه سيكون منصباً على الآسيوية، فهي حمل ثقيل لن يستطيع كوزمين تحمله، لأنه يدرك أن المنافسة ستكون شرسة وصعبة، وليس من السهولة الظفر بكأسها مثل ما تتمنى الإدارة والجماهير العيناوية، ولأجل هذا فهو آثر الرحيل والتوجه إلى فريق آخر لا يقل قوة واحترافية عن فريقه السابق، مع اختلاف الأهداف وتفاوت الضغوط الموجودة عند كل طرف. فالأهلي سيكون مهتماً ببطولة الدوري كأول الأولويات، ثم التفكير في البطولة الآسيوية التي يبحث عن المشاركة المشرفة فيها مثلما أعلن القائمون عليه، في الوقت الذي يصنف حالياً من بين الفرق الجاهزة والمهيأة للمنافسة على بطولة الدوري، بعد استقرار أموره الفنية واشتداد عود الفريق بالفوز ببطولة كأس رئيس الدولة، لذلك فإن قرار كوزمين فيه شيء من الدهاء أولاً والمنطقية ثانياً، بأن فضل الابتعاد عن مغامرة ونتائج غير مأمونة العواقب، كي لا يجرح تاريخه الناجح مع البنفسج، الأمر الذي يؤكد لنا أن التحولات التي تطرأ على المدربين لا يحكمها دين أو عاطفة، وإنما المصلحة والمادة التي تتحكم ببوصلة الاتجاه لديهم، أما الكلام الذي كنا نسمعه ونقرؤه فهو لا يعدو أن يكون من باب المجاملة والنفاق الرياضي فقط!

الرأي الأخير الذي أدلى به بلاتر حول صعوبة تنظيم بطولة كأس العالم في قطر في فترة الصيف، يزيد من المخاوف والشكوك من موقف «فيفا»، الذي اتسم بالضبابية أخيراً بسبب التصريحات المتضاربة التي تخرج منهم بين فترة وأخرى. فالجميع يعلم أنه بعد حرب بن همام وبلاتر حدثت تغيرات كثيرة تبدلت معها المواقف، حيث سعى بلاتر بكل ما أوتي من قوة وجبروت إلى تصفية الحسابات المتبقية مع بن همام، فقد أنهاه رياضياً، وعمل كل شيء ضده، ولم يتبقَ سوى موضوع الاستضافة التي صار يناور حولها من أجل إيجاد منفذ ووسيلة لتوجيه ضربته القاضية لابن همام، حيث كان اللاعب رقم واحد في الفريق الذي جلب حق تنظيم البطولة لبلده قطر، لذا فإن اللعب على وتر الجو، وتباين التصريحات من مسؤول لآخر أمر خلفه مُراد ومسعى خبيث، لكن ثقتنا بالأشقاء كبيرة، فهم أهل لهذه المسؤولية وقادرون على إيجاد حل ومخرج للصمود في وجه هذه الموجة السافرة من التصريحات والتدخلات التي باتت أهدافها مفضوحة ومكشوفة للجميع!

نقلا عن "الإمارات اليوم"