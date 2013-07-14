صحيفة إنجليزية: "أعيدوا فيرغسون .. فوراً"

تهكمت صحيفة إنجليزية، اليوم الأحد، على الظهور الأول لديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يوناتيد بطل الدوري الانجليزي، وذلك بعد خسارته أولى مبارياته مع الفريق في جولته الاستعدادية المقامة حاليا في آسيا.



وكتبت صحيفة "دايلي ميل" الانجليزية ذائعة الصيت، في عنوان لها "أعيدوا فيرغسون حالاً" ، في اشارة منها لعصر الانتصارات الذي كان يقوده فيرغسون مع مانشستر يوناتيد.



وأبدت الصحيفة عدم رضاها وتقبلها للهزيمة من قبل فريق لا يملك خبرة كبيرة أسوة ببطل الدوري الانجليزي الذي سجل نتائج لافتة في الجولات التدريبية تحت قيادة فيرغسون.



وكان مانشستر يوناتيد قد خسر أمام فريق يمثل نجوم الدوري التايلاندي، في المباراة التي جرت أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك بهدف دون رد.



وعاني لاعبو مانشستر يوناتيد من ظروف صعبة تمثلت في الحرارة المرتفعة والرطوبة التي أنهكتهم.



وكان مويس قد صرح بعد الخسارة إلى انه يتطلع للايجابيات التي حصل عليها رغم الهزيمة، مؤكدا أن النتيجة لا تهمه، لكن ما كان يقلقه مستويات اللياقة البدنية للاعبيه.



من جانبه، رفض مدافع مانشستر يونايتد ريو فيرديناند مبدأ التشاؤم والحزن بعد الخسارة، مؤكدا أن هذه المباراة تمثل فقط البداية، وسنتطلع للأفضل في المباريات المقبلة.