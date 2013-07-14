غالاردو: بيل انتقل إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون يورو

ذكر وكيل أعمال اللاعبين المعتمد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمي، فرانسوا غالاردو، أنّ وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي ريال مدريد، قد حسم صفقة الجناح الويلزي لنادي توتنهام هوتسبير، غاريث بيل، بشكل نهائي، و بقيمة مالية تصل إلى 80 مليون يورو.



وأكّد وكيل "فيفا" المعتمد في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "بونتو بيلوتا" الشهير الذي يُبث عبر قناة "إنتر إيكونوميا"، مجدداً، بأنّ النادي الملكي قد أتم صفقة التعاقد مع "بيل" مقابل مبلغ "80 مليون يورو"، فضلاً عن المتغيرات التي قد تصل إلى 10 ملايين يورو اعتماداً على عدد الألقاب التي سيُحققها اللاعب رفقة "اللوس بلانكوس".



وأشار " غالاردو" إلى نادي العاصمة الإسبانية يرفض الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة حتى يتسنى له التعاقد مع مزيد من اللاعبين، لافتاً إلى أنّ الصفقة سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر أغسطس المقبل.



وفي حال صدقت التصريحات التي أطلقها "غالاردو"، فإن اللاعب الويلزي سيُصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد مهاجم نادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى صفوف فريقه عام 2009 في صفقة تعد الأغلى في تاريخ كرة القدم إذ كلفت خزينة النادي الملكي آنذلك 94 مليون يورو.



وأبرم "الريال" خلال الميركاتو الصيفي صفقات عدة بدءاً من المدير الفني الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مروراً بالظهير الأيمن داني كارفاخال الذي انضم قادماً من بايرليفركوزن الألماني، ومتوسط الميدان البرازيلي، كارلوس هنريكي كاسيميرو، الذي انضم رسميا للفريق الأول قادماً من فريق ساو باولو البرازيلي، وصانع الألعاب الإسباني "إيسكو"، الذي انتقل للفريق قادماً من ملقا، وانتهاءً باللاعب الشاب اسيير ايارامندي الذي وقع للريال، أمس الأول، قادماً من ريال سوسييداد.



من جانبٍ آخر، كشفت تقارير صحافية إسبانية عن نية نادي "ريال مدريد" الإبقاء على القميص رقم (11) شاغراً إلى حين وصول الجناح الويلزي إلى قلعة "سانتياغو بيرنابيو".



ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت "صورة مسربة"لقميص مدريدي يحمل رقماً طُبع عليه اسم اللاعب الويلزي، في إشارة واضحة لحسم صفقة"بيل".



ونقلت الصحيفة المقربة جداً من أسوار ملعب "سانتياغو بيرنابيو" تصريحاً لأحد المسؤولين في متاجر النادي الإسباني أكّد فيه بأنّهم قد بدأوا بالفعل في طباعة قمصان "بيل" تأهباً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

